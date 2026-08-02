В Польше избили трех украинцев: все началось из-за музыки, — СМИ
Двое мужчин и девушка пострадали в городе Кожухов в Любушском воеводстве после того, как на них напали несколько молодых людей.
Кожухов расположен в 30 км от города Зелена Гура, а инцидент произошел возле хостела, где проживают в основном украинцы, пишет inPoland.net.pl.
Как рассказали журналисту 37-летний Владимир, 32-летний Василий и 28-летняя Аделина, накануне вечером они отдыхали на территории хостела возле припаркованной машины. В авто звучала украинская, польская и зарубежная музыка.
Около 21:25 мимо компании проходил поляк. Услышав музыку, он отреагировал агрессивно, вступив в перепалку с Владимиром, рассказал журналисту Василий:
"Володя рассказывал, что мужчина кричал: "Спердаляй на Украину" и высказывал претензии из-за музыки. Владимир ответил, что это частная территория, где мы проживаем".
Услышав это, поляк ответил:
"Если хочешь потасовки, то сейчас будет", после чего сразу кому-то позвонил.
По словам украинцев, через несколько минут со стороны вокзала подошли двое молодых мужчин, а позади них была девушка. Затем они вернулись втроем и без всяких слов стали избивать украинцев.
"Аделине разбили голову. Володе тоже разбили голову, рассекли губу. Мне досталось меньше, потому что я пытался закрываться от ударов", — говорит Василий. Мужчина уточнил, что не видел, чем именно наносились удары.
Аделина говорит, что не участвовала в конфликте и просто стояла возле авто, глядя в телефон:
"Видела, что какой-то агрессивный мужчина что-то говорил и кому-то звонил по телефону. Потом подняла голову, увидела троих людей, которые шли к нам. Я вообще ничего не сказала – и сразу получила удар в голову. После этого пошла кровь".
Она сразу же начала звать полицию. Полиция приехала через пять минут после вызова, а затем почти сразу же — "скорая". Одного из пострадавших украинцев госпитализировали.
Сейчас девушка жалуется на головную боль и уверена, что это не был удар кулаком. Но чем именно — не знает.
Сегодня потерпевшие дали показания правоохранителям. Они также рассказали, что на соседнем с хостелом здании есть камера видеонаблюдения, которая могла записать все, что происходило. Получить видеозаписи могут только сотрудники правоохранительных органов.
На момент публикации полиция официально не сообщала обстоятельства инцидента, его возможных мотивов и информации о задержании причастных лиц.
Это — далеко не первое нападение на наших сограждан. В июле медиа получили данные правоохранителей Польши о росте количества нападений на украинцев в 2026 году.
31 июля неизвестный мужчина набросился на женщину, которая говорила по телефону на родном языке, и ударил по голове деревянной палкой. Женщина получила рану на голове.
Во Вроцлаве компания из трех мужчин избила украинку и ее жениха за "акцент". Двое из трех нападавших задержаны, дело расследует полиция.