Скандал у Польщі: жінка напала на українця за вІдмову зупинитисЬ біля винного магазину (відео)

Черговий інцидент з агресією проти українців стався в Ченстохові. Під час поїздки на таксі пасажирка попросила водія зупинити машину біля винного магазину. Коли водій відмовився, пасажирка накинулася на нього та почала обзивати.

Згідно із заявою 35-річного громадянина України, який керував таксі, жінка почала кричати, вживати нецензурну лексику, а потім вдарила його по обличчю. Навіть присутність у машині маленької дитини, яка стала свідком агресивної поведінки матері, не зупинила її. Після інциденту чоловік звернувся до поліції та надав відеозапис події, повідомляє Dziennik Zachodni.

Полька напала на таксиста з України

"Інцидент стався на вулиці Алея Вольносьці в Ченстохові. Черговий офіцер у поліцейському відділку отримав повідомлення про те, що 35-річний водій, який надає транспортні послуги, зазнав нападу з боку жінки, яка сіла в його машину з дитиною", — розповіла Марлена Лещиняк із Ченстоховського управління поліції.

Відео дня

Інцидент стався у четвер, 30 липня, між 12:00 та 13:00 під час поїздки, заброньованої через онлайн-додаток Bolt. Водій відмовився зупинитися біля винного магазину, оскільки ця зупинка не була запланована в замовленні через додаток.

На відеозаписі, зробленому водієм, видно, як пасажирка вимагає від чоловіка відхилитися від встановленого маршруту. Спочатку жінка запитала, чи водій розмовляє польською. Коли він відповів ствердно, вона запропонувала йому зупинитися по дорозі біля магазину алкогольних напоїв.

Водій відмовився, заявивши, що не має часу. У цей момент пасажирка відреагувала агресивно. На адресу чоловіка пролунало безліч лайок та ксенофобських образ, що натякали на його національність. Жінка вдарила водія, а потім вискочила з машини.

Ситуація ще більше ускладнюється тим, що на задньому сидінні автомобіля, прямо поруч із жінкою, яка кричала, сиділа її маленька донька. Дівчинка стала свідком агресивної поведінки матері.

"Відеозапис не дає змоги однозначно встановити, чи перебувала пасажирка у стані алкогольного сп’яніння, але її реакція на відмову купити алкогольні напої була вкрай невідповідною до ситуації", — зазначають журналісти.

48-річна жінка вже з’явилася у поліцейському відділку. Марлена Лещиняк повідомила, що з нею працюватимуть співробітники поліції. Її також доставлять до прокуратури для допиту.

"Прокурор ухвалить рішення. Оскільки жінка їхала з дитиною, співробітники поліції проводитимуть заходи з перевірки належного функціонування сім’ї", — повідомила Лещиняк.

Нагадаємо, цього тижня двоє чоловіків напали на 16-річного українця у поїзді неподалік від Варшави. Вони викрикували на адресу хлопця образливі гасла та виганяли його з вагона. На захист хлопця стали інші пасажири.

Крім того, днями поляк напав на українських колег на заводі, викрикуючи: "Путін на тебе чекає".