Скандал в Польше: женщина напала на украинца за отказ остановить у винного магазина (видео)

Очередной инцидент с агрессией против украинцев произошел в Ченстохове. Во время поездки на такси пассажирка попросила водителя остановить машину у винного магазина. Когда водитель отказался, пассажирка напала него и начала обзывать.

Согласно заявлению 35-летнего гражданина Украины, управлявшего такси, женщина начала кричать, использовать нецензурную лексику, а затем ударила его по лицу. Присутствие в машине маленького ребенка, ставшего свидетелем агрессивного поведения матери, не остановило ее. После инцидента мужчина обратился в полицию и предоставил видеозапись инцидента, сообщает Dziennik Zachodni.

Полька напала на таксиста из Украины

"Инцидент произошел на улице Алея Вольносьци в Ченстохове. Дежурный офицер в полицейском участке получил сообщение о том, что 35-летний водитель, предоставляющий транспортные услуги, подвергся нападению со стороны женщины, которая села в его машину с ребенком", — рассказала Марлена Лещиняк из Ченстоховского управления полиции.

Відео дня

Инцидент произошел в четверг, 30 июля, между 12:00 и 13:00 во время поездки, забронированной через онлайн-приложение Bolt. Водитель отказался остановиться у винного магазина, так как эта остановка не была запланирована в заказе через приложение.

На видеозаписи, сделанной водителем, видно, как пассажирка требует от мужчины отклониться от установленного маршрута. Сначала женщина спросила, говорит ли водитель по-польски. Когда он ответил утвердительно, она предложила ему остановиться по пути у магазина спиртных напитков.

Водитель отказался, заявив, что времени нет. В этот момент пассажирка отреагировала агрессивно. В адрес мужчины прозвучало множество ругательств и ксенофобских оскорблений, намекающих на его национальность. Женщина ударила водителя, а потом выскочила из машины.

Ситуация еще больше осложняется тем, что на заднем сиденье автомобиля, прямо рядом с кричащей женщиной, находилась ее маленькая дочь. Девочка стала свидетельницей агрессивного поведения матери.

"Видеозапись не позволяет однозначно определить, находилась ли пассажирка в состоянии алкогольного опьянения, но ее реакция на отказ купить алкогольные напитки была крайне несоразмерна ситуации", - отмечают журналисты.

48-летняя женщина уже явилась в полицейский участок. Марлена Лещиняк сообщила, что с ней будут работать сотрудники полиции. Ее также доставят в прокуратуру для допроса.

"Прокурор примет решение. Поскольку женщина ехала с ребенком, сотрудники полиции будут проводить мероприятия по проверке надлежащего функционирования семьи", — сообщила Лещиняк.

Напомним, на этой неделе двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде недалеко от Варшавы. Они выкрикивали в адрес парня оскорбительные лозунги и выгоняли его из вагона. На защиту мальчика встали другие пассажиры.

Кроме того, на днях поляк напал на украинских коллег на заводе, выкрикивая: "Путин тебя ждет".