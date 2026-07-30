В Польше мужчины напали на 16-летнего украинца в поезде: кричали и выгоняли из вагона (видео)
Двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде недалеко от Варшавы. Они выкрикивали в адрес парня оскорбительные лозунги и выгоняли его из вагона.
В какой-то момент один из нападавших бросился на пассажира, который снимал потасовку на камеру смартфона. Тогда в конфликт вмешались другие пассажиры. Об инциденте 29 июля сообщило издание Wirtualna Polska.
Когда нападавший попытался подойти поближе к пассажиру, который снимал происходящее, его остановили другие люди, также находившиеся в вагоне. В спор в конце концов вмешался проводник, который пытался отделить агрессивных молодых людей от остальных пассажиров. Когда один из нападавших попытался оттолкнуть его, вмешался пассажир, который вытолкнул молодых людей из вагона на станцию.
В полиции раскрыли подробности конфликта
Представительница уездного управления полиции в Воломине Анета Насиловская рассказала журналистам подробности инцидента. По её словам, конфликт произошёл в поезде на маршруте Варшава — Тлущ недалеко от станции Кобылка-Оссув. Нападавшими оказались двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет. Их агрессия была направлена на 16-летнего юношу, который оказался гражданином Украины.
"Позже этот парень рассказал, что, собственно, сам до конца не знает, по какой именно причине они его там задержали", — отметила Насиловская.
Как свидетельствуют другие пассажиры поезда, злоумышленники также выкрикивали ксенофобские лозунги, направленные против украинцев и белорусов.
Насиловская также подтвердила факт драки, произошедшей во время высадки агрессивных пассажиров. В ходе стычки пострадал, в частности, проводник, которого задели, когда он стоял рядом.
Когда правоохранители проверили молодых людей, оказалось, что оба были трезвыми, хотя на наличие других веществ в крови их не проверяли. Представительница полиции рассказала, что мать 16-летнего парня, подвергшегося нападению, ничего не требовала и заявила, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.
В итоге каждого из нападавших оштрафовали на 500 злотых за нарушение общественного порядка в общественном месте. Что касается ксенофобских лозунгов, о которых писали в сети, правоохранители утверждают, что официальных заявлений по этому поводу в полицию не поступало.
Напомним, 29 июля прокуратура сообщила, какое наказание грозит нападавшим на украинскую пару во Вроцлаве.
Кроме того, на днях поляк напал на украинских коллег на заводе, выкрикивая: "Путин тебя ждет".