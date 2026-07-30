В Польше мужчины напали на 16-летнего украинца в поезде: кричали и выгоняли из вагона (видео)

Двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде недалеко от Варшавы. Они выкрикивали в адрес парня оскорбительные лозунги и выгоняли его из вагона.

В какой-то момент один из нападавших бросился на пассажира, который снимал потасовку на камеру смартфона. Тогда в конфликт вмешались другие пассажиры. Об инциденте 29 июля сообщило издание Wirtualna Polska.

Когда нападавший попытался подойти поближе к пассажиру, который снимал происходящее, его остановили другие люди, также находившиеся в вагоне. В спор в конце концов вмешался проводник, который пытался отделить агрессивных молодых людей от остальных пассажиров. Когда один из нападавших попытался оттолкнуть его, вмешался пассажир, который вытолкнул молодых людей из вагона на станцию.

Кадры нападения на 16-летнего украинца в поезде под Варшавой

В полиции раскрыли подробности конфликта

Представительница уездного управления полиции в Воломине Анета Насиловская рассказала журналистам подробности инцидента. По её словам, конфликт произошёл в поезде на маршруте Варшава — Тлущ недалеко от станции Кобылка-Оссув. Нападавшими оказались двое мужчин в возрасте 20 и 22 лет. Их агрессия была направлена на 16-летнего юношу, который оказался гражданином Украины.

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"Позже этот парень рассказал, что, собственно, сам до конца не знает, по какой именно причине они его там задержали", — отметила Насиловская.

Как свидетельствуют другие пассажиры поезда, злоумышленники также выкрикивали ксенофобские лозунги, направленные против украинцев и белорусов.

Насиловская также подтвердила факт драки, произошедшей во время высадки агрессивных пассажиров. В ходе стычки пострадал, в частности, проводник, которого задели, когда он стоял рядом.

Когда правоохранители проверили молодых людей, оказалось, что оба были трезвыми, хотя на наличие других веществ в крови их не проверяли. Представительница полиции рассказала, что мать 16-летнего парня, подвергшегося нападению, ничего не требовала и заявила, что нападение было совершено на почве национальной ненависти.

В итоге каждого из нападавших оштрафовали на 500 злотых за нарушение общественного порядка в общественном месте. Что касается ксенофобских лозунгов, о которых писали в сети, правоохранители утверждают, что официальных заявлений по этому поводу в полицию не поступало.

Напомним, 29 июля прокуратура сообщила, какое наказание грозит нападавшим на украинскую пару во Вроцлаве.

Кроме того, на днях поляк напал на украинских коллег на заводе, выкрикивая: "Путин тебя ждет".