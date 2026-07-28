Третьего пока ищут: прокуратура сообщила, как накажут нападавших на украинцев в Польше

Окружная прокуратура Вроцлава сообщила, какое наказание грозит напавшим на украинцев в Польше, которых задержали через несколько часов после избиения. Двое хулиганов могут оказаться в тюрьме на срок до пяти лет. Что рассказали правоохранители об инциденте, в результате которого украинцам наложили швы на шее и у них подозревают сотрясение мозга?

Правоохранители пока не задержали третьего нападавшего на украинцев, заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Вроцлава Якуб Длубач в комментарии агентству "Укринформ". Выяснилось, что их разыскали и допросили в Вроцлав-Псе Поле — в северном пригороде. Кроме того, им уже предъявили обвинения, и они ожидают следующего процессуального решения прокуратуры.

Якуб Длубач уточнил, что фигурантов подозревают в совершении преступлений по двум статьям — ст. 158 (нанесение побоев) и ст. 119 (насилие на почве национальной нетерпимости). Максимальное наказание за такие преступления — до пяти лет лишения свободы. Чиновник также добавил, что полиция разыскивает третьего нападавшего.

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Отметим, что польские СМИ привели более подробную информацию о нападении на украинцев в Польше. Указывается, что нападение произошло на улице Окулицкого возле магазина "Жабка". Нападавшие — это 27-летний Томаш М., имеющий криминальное прошлое и ранее занимавшийся смешанными боевыми искусствами (MMA), а также 45-летний Адам Ц. по прозвищу Cycu — криминалист с тюремным прошлым.

Нападение на украинцев в Польше — что произошло во Вроцлаве

Фокус сообщил о нападении на украинцев в Польше, о котором стало известно 27 июля. В сети появились кадры инцидента, произошедшего во Вроцлаве. Пострадавшие — двое украинцев: Анастасия и Максим. Выяснилось, что женщина сделала замечание в магазине "Жабка", когда неизвестный поляк встал в очередь перед ней. После этого она услышала упреки по поводу того, что говорит по-польски с украинским акцентом. Когда женщина вышла на парковку, где её ждал партнёр, на них обоих набросились трое мужчин. Трое мужчин набросились на Максима: избивали кулаками и ногами, возможно, использовали кастет или другое холодное оружие. Женщине порезали шею, и врачи наложили швы. У обоих — ушибы и подозрение на сотрясение мозга, говорилось в серии сообщений в соцсети Thereads, которые публиковала мать потерпевшей.

На нападение отреагировало украинское консульство во Вроцлаве, призвав полицию принять меры. После этого появилась информация о том, что полиция начала поиски нападавших и вскоре двое из них были задержаны. Польские СМИ сообщили, что один из них — бывший спортсмен, который уже отбывал наказание в тюрьме за преступление, связанное с насилием.

Напоминаем, что 28 июля с реакцией выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, который обратился к президенту Каролю Навроцкому по поводу нападения на украинцев во Вроцлаве.