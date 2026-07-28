Третього ще шукають: прокуратура повідомила, як покарають нападників на українців в Польщі

Окружна прокуратура Вроцлаву повідомила, яке покарання очікує нападників на українців у Польщі, яких затримали через кілька годин після побиття. Двоє хуліганів можуть опинитись у в'язниці на термін до п'яти років. Що розповіли правоохоронці про інцидент, після якого українці наклали шви на шиї та підозрюють струс мозку?

Правоохоронці поки не затримали третього нападника на українців, заявив речник Окружної прокуратури Вроцлава Якуб Длубач у коментарі агентству "Укрінформ". З'ясувалось, що їх відшукали та допитали у Вроцлав-Псє Поле — у північному передмісті. Крім того, їм вже висунули обвинувачення, та очікують наступного процесуального рішення прокуратури.

Якуб Длубач уточнив, що фігурантів підозрюють у вчиненні злочинів за двома статтями — ст. 158 (побиття) та ст. 119 (насильство через національну нетерпимість). Максимальне покарання за такі злочини — до п'яти років тюрми. Посадовець також додав, що поліція шукає третього нападника.

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Зауважмо, польські медіа надали більше деталей про напад на українців у Польщі. Вказується, що напад стався на вулиці Окулицького біля магазину "Жабка". Нападники — це 27-річний Томаш М., який має кримінальне минуле та у минулому займався змішаними бойовими мистецтвами (MMA), і також 45-річний Адам Ц. з кличкою Cycu — кримінальник з тюремним досвідом.

Напад на українців у Польщі — що сталось у Вроцлаві

Фокус писав про напад на українців у Польщі, про який стало відомо 27 липня. У мережі з'явились кадри інциденту, який стався у Вроцлаві. Потерпілі — двоє українців: Анастасія та Максим. З'ясувалось, що жінка зробила зауваження у магазині "Жабка", коли невідомий поляк став черзі перед нею. Після цього вона почула закиди щодо того, що говорить польською з українським акцентом. Коли жінка вийшла на парковку, де її чекав партнер, на низ обох накинулось троє чоловіків. Чоловіки втрьох накинулись на Максима: били кулаками та ногами, могли використовувати кастет чи інше холодну зброю. Жінці порізали шию і лікарі наклали шви. У обох — забої та підозра та струс мозку, ішлося у серії повідомлень у соцмережі Thereads, які публікувала матір потерпілої.

На напад відреагувало українське консульство у Вроцлаві, закликавши поліцію відреагувати. Після цього з'явилась інформація про те, що поліція почала шукати нападників і незабаром двох з них затримали. Польські медіа розповіли, що один з них — колишній спортсмен, який вже сидів у в'язниці через злочин, пов'язаний з насильством.

Нагадуємо, 28 липня з'явилась реакція прем'єра Польщі Дональда Туска, який звернувся до президента Кароля Навроцького щодо нападу на українців у Вроцлаві.