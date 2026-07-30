У Польщі чоловіки напали на 16-річного українця у потязі: кричали і виганяли з вагона (відео)

Двоє чоловіків скоїли напад на 16-річного українця у поїзді неподалік від Варшави. Вони вигукували у бік хлопця образливі гасла та виганяли його із вагона.

В якийсь момент один із нападників кинувся до пасажира, який знімав сутичку на камеру смартфона. Тоді у конфлікт втрутилися інші пасажири. Про інцидент 29 липня розповіло видання Wirtualna Polska.

Коли нападник спробував підійти ближче до пасажира, який знімав, то його зупинили інші люди, що також перебували у вагоні. У суперечку також зрештою втрутився провідник, який намагався відокремити агресивних молодиків від інших пасажирів. Коли один з нападників спробував відштовхнути його, втрутився пасажир, який виштовхав молодиків із вагона на станцію.

Кадри нападу на 16-річного українця у потязі під Варшавою

У поліції розкрили подробиці конфлікту

Представниця повітового управління поліції у Воломіні Анета Насіловська розповіла журналістам подробиці інциденту. За її словами, конфлікт стався у поїзді маршруту Варшава — Тлущ біля станції Кобилка-Оссув. Нападниками виявилися двоє чоловіків, яким 20 та 22 роки. Їхня агресія була спрямована у бік 16-річного хлопця, який виявився громадянином України.

Відео дня

"Пізніше цей хлопець розповів, що, власне, сам до кінця не знає, з якої саме причини вони його там чіпляли", — зазначила Насіловська.

Як свідчать інші пасажири потяга, зловмисники також вигукували ксенофобські гасла, спрямовані проти українців та білорусів.

Насіловська також підтвердила факт бійки, яка сталася під час висадки агресивних пасажирів. Під час сутички постраждав зокрема провідник, якого зачепили, коли той стояв поруч.

Коли правоохоронці перевірили молодиків, то виявилося, що обоє були тверезими, хоча на наявність інших речовин у крові їх не перевіряли. Представниця поліції розповіла, що мама 16-річного хлопця, який зазнав нападу, нічого не вимагала, і заявила про напад на тлі національної ненависті.

Зрештою кожного з нападників оштрафували на 500 злотих за порушення громадського порядку в громадському місці. Що стосується ксенофобських гасел, про які писали у мережі, правоохоронці стверджують, що офіційних заяв щодо них до поліції не надходило.

Нагадаємо, 29 липня прокуратура розповіла, як покарають нападників на українську пару у Вроцлаві.

Також днями поляк напав на українських колег на заводі, викрикуючи "Путін на тебе чекає".