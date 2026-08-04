Угрожает пожизненное: во Вроцлаве 18-летнему украинцу выдвинули обвинения в покушении на убийство польки

18-летний украинец обвиняется в покушении на убийство 30-летней гражданки Польши во Вроцлаве. Следствие утверждает, что он напал на женщину на лестничной площадке в минувшие выходные.

Дмитрию М., обвиняемому в покушении, грозит пожизненное заключение по этому делу. Об этом 3 августа сообщило польское издание RMF24.

Якуб Длубач, спикер Вроцлавской прокуратуры, сообщил журналистам, 30-летняя женщина получила ножевые ранения, в частности, в шею и грудную клетку. Однако количество ножевых ранений, причиненных женщине, уточнять не стал.

"Из того, что мне известно, пострадавшую уже допросили", — рассказал Длубач.

По его информации, нападавший не знал жертвы. Сам Дмитрий свою вину не признает. Пострадавшая уже покинула медицинское учреждение.

Нападение на польку во Вроцлаве — что известно

Во Вроцлаве обвиняют украинца в нападении на польку

Издание пишет, что нападение на женщину произошло вечером в минувшую субботу во вроцлавском районе Мухобор. Сообщается, что парень несколько раз ранил 30-летнюю женщину ножом в подъезде. Его быстро задержали правоохранители.

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Полиция впоследствии сообщила, что раненая попала в больницу в состоянии, которое угрожало ее жизни.

Polskie Radio 24 пишет, что следователи пока не знают мотива, поскольку украинец отказался давать показания. Теперь прокурор решит, подавать ли в суд ходатайство о взятии 18-летнего юноши под стражу.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве уже отреагировало на инцидент. Там заявили, что восприняли об этом "с досадой".

"Мы решительно осуждаем любые проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто является их виновником, а кто — жертвой. Лицо, совершающее преступление, должно понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Польша", — говорится в заявлении консульства.

Напомним, 2 августа издание inPoland.net.pl сообщило, что в Польше избили трех украинцев: все началось из-за музыки.

Также ранее в Польше женщина напала на украинского водителя из-за отказа остановиться возле винного магазина.