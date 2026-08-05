Устроил драку и угрожал ножом: на Гавайях задержали кандидата в Конгресс США, уроженца Украины

40-летний Кирилл Басин, кандидат от Демократической партии на выборах в Палату представителей США, устроил драку на одном из пляжей Кеавакапу на Гавайях. Мужчина вступил в драку с другим отдыхающим и угрожал расправой с ножом.

В результате Кириллу Басину были предъявлены обвинения по двум эпизодам угроз террористического характера после инцидента. Об этом сообщило издание Honolulu Civil Beat.

По данным местных правоохранительных органов, инцидент произошел после того, как другой отдыхающий, 61-летний мужчина, попросил Басина сделать музыку потише. В ответ Басин начал угрожать мужчине, намекая, что у него есть огнестрельное оружие и что он может убить его жену.

Когда в ситуацию вмешался другой отдыхающий на пляже, это привело к драке между мужчинами. В этот момент политик-демократ, как утверждают очевидцы, достал нож и начал угрожать и другим присутствующим. В конце концов он почему-то выбросил его в воду, позже нож нашли представители полиции.

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Кирилл Басин угрожал расправой отдыхающим

В качестве меры пресечения назначен залог в размере 1 миллиона долларов. Как сообщили в полиции, это не первый инцидент с участием Басина.

Полиция не впервые задерживает политика

Как пишет издание The New York Post, предыдущий инцидент с участием Басина произошел в мае. Тогда он направил пистолет на чиновников после того, как ворвался в правительственное здание, из-за чего вскоре оказался в наручниках по обвинению в угрозах террористического характера первой степени.

Накануне, как утверждается, Басин написал на своей странице в Instagram, что его якобы пытали полицейские в течение 14 часов. Ещё за несколько дней до инцидента его выводили в сопровождении полиции с места заседания городского совета на Южном Мауи после спора с членом городского совета и другими сотрудниками.

Издание Nampa сообщает, что у Кирилла Басина украинские корни. Об этом ранее также сообщало издание The Maui News. Согласно данным его предвыборной кампании, Басин родился в Украине, а в детстве переехал в Соединенные Штаты вместе с семьей.

Напомним, на днях издание RMF24 сообщило, что 18-летнего украинца во Вроцлаве обвиняют в покушении на убийство полячки в подъезде жилого дома.

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