Стрельба возле фаст-фуда в США: сообщается о трех погибших, нападавшего застрелили (видео)

В субботу днем в американском городе Твин-Фолс (штат Айдахо) произошла массовая стрельба вблизи ресторана In-N-Out Burger. Полиция устанавливает личность нападающего и возможные мотивы преступления.

Начальник полиции Твин-Фолз Мэтью Гикс заявил журналистам, что стрелок мертв, а угроза для общины ликвидирована. Об этом сообщают Reuters и NBC News.

По информации координатора по публичной информации города Джоша Палмера, о нападении сообщили около 14:30 по местному времени. В общей сложности погибли три человека, еще по меньшей мере двое получили ранения — этих пострадавших госпитализировали в больницу Святого Луки.

По словам Палмера, количество раненых могло возрасти. Пока неясно, входит ли стрелок в число трех погибших, или это отдельная, четвертая жертва — полиция уточняет эти детали.

NBC News отмечают, что на полученном видео с места событий видно, как мужчина с оружием штурмовой винтовкой (вероятно типа AR-15) стоит у автомобиля у здания ресторана. Видео в соцсетях также фиксировали людей, с криками убегавших через парковки.

Відео дня

Сразу после стрельбы полиция объявила публичное предупреждение с просьбой избегать этого района, а местную сеть Chick-fil-A и расположенный рядом торговый центр Magic Valley Mall временно закрыли. Впоследствии посетителей торгового центра попросили оставаться на местах до прибытия полиции и спецназовцев.

"Мы в отчаянии. Наши молитвы — с нашими клиентами, работниками и всеми их семьями. Мы сотрудничаем с полицией Твин-Фолс, чтобы способствовать продолжающемуся расследованию", — сказал в комментарии для СМИ главный операционный директор компании Дэнни Уорник.

Ранее Фокус сообщал о вирусной реакции журналистки на шутинг в Белом доме. Джули Циркин как раз готовилась к включению, когда началась перестрелка у резиденции президента США.

Впоследствии стало известно, что на фестивале в Огайо произошла стрельба. Во время проведения фестиваля Old West End произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения.