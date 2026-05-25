Стрельба в Белом доме: реакция журналистки стала вирусной (видео)

Джули Циркин как раз готовилась к включению, когда началась перестрелка у резиденции президента США. И ее довольно спокойная и недоумевающая реакция стала мемом.

Репортер NBC News Джули Циркин как раз сложила зонт и была готова включиться в эфир, когда у Белого дома раздались выстрелы. Но ее оператор продолжал снимать, а она два раза повторила: "Что это такое?" на фоне перестрелки. Видео с Циркин разошлось по соцсетям, пишет The Daily Beast.

Реакция Джули Циркин стала вирусной

На видео слышно, как оператор говорит: "Похоже на фейерверк", когда Циркин смотрит в сторону источника шума.

Ее озадаченное лицо и вопрос "Что это?" были подхвачены пользователями социальных сетей. Видео стало вирусным, и пользователи социальных сетей накладывали ее реакцию на все, от танцев Стивена Кольбера до инопланетных вторжений.

Відео дня

В воскресенье Циркин признала, что мем стал популярным, и в двух своих постах в социальных сетях она показала, что понимает шутку.

"Я рада, что смогла пожертвовать собой ради команды", — написала Циркин на X, имея в виду перерыв в сезоне комедийного шоу Saturday Night Live.

Циркин также подхватила мемы, опубликовав видео в своем TikTok и Instagram, где она снимает себя в солнцезащитных очках, идущей на фоне серии мемов.

Джули оказалась в гуще событий у Белого дома

"Если интернет собирается сделать мемом мою реакцию на вторую стрельбу, свидетелем и репортаж которой я стала за четыре недели, ладно! Надеюсь, вы останетесь с нами, чтобы посмотреть репортаж", - написала она.

Ранее журналистка объяснила, что готовилась к репортажу из Белого дома для NBC, когда ее реакция и разговор с оператором были записаны на видео в момент выстрелов.

Джули Циркин стала звездой соцсетей

"Дважды за один месяц я оказывалась лицом к лицу с агентом Секретной службы США, который кричал мне, чтобы я убежала в безопасное место, с оружием наготове", — написала Циркин.

Инцидент в Белом доме произошел вечером 23 мая. В Вашингтоне началась стрельба, журналистов быстро отправили в зал для пресс-конференций.

Также стрельбу зафиксировала камера ABC News. Журналистка Селина Ван снимала видео для соцсетей, когда ей пришлось убегать.

Журналистке Селине Ван пришлось бежать, когда она услышала выстрелы

Позже стало известно, что мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту безопасности возле 17-й улицы и Пенсильвания-авеню вскоре после 18:00, достал оружие из сумки и начал стрелять по офицерам.

"Сотрудники полиции Секретной службы открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, которого доставили в местную больницу, где он позже скончался", — сообщили в Секретной службе. А СМИ выяснили, что стрелка звали Насире Бест, 21-летний житель Мэриленда уже пытался прорваться в Белый дом в прошлом и был арестован. Также ранение получил случайный прохожий.

Напомним, Фокус писал про стрельбу у Белого дома. Оказалось, что стрелок имел проблемы с психическим здоровьем.

Также мы рассказывали, что экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, который ранее предсказал покушения на Трампа, заявил, что глава Белого дома будет руководить страной и во время третьего срока, что будет беспрецедентным случаем.