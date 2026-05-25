Стрельба в Белом доме: реакция журналистки стала вирусной (видео)
Джули Циркин как раз готовилась к включению, когда началась перестрелка у резиденции президента США. И ее довольно спокойная и недоумевающая реакция стала мемом.
Репортер NBC News Джули Циркин как раз сложила зонт и была готова включиться в эфир, когда у Белого дома раздались выстрелы. Но ее оператор продолжал снимать, а она два раза повторила: "Что это такое?" на фоне перестрелки. Видео с Циркин разошлось по соцсетям, пишет The Daily Beast.
На видео слышно, как оператор говорит: "Похоже на фейерверк", когда Циркин смотрит в сторону источника шума.
Ее озадаченное лицо и вопрос "Что это?" были подхвачены пользователями социальных сетей. Видео стало вирусным, и пользователи социальных сетей накладывали ее реакцию на все, от танцев Стивена Кольбера до инопланетных вторжений.
В воскресенье Циркин признала, что мем стал популярным, и в двух своих постах в социальных сетях она показала, что понимает шутку.
"Я рада, что смогла пожертвовать собой ради команды", — написала Циркин на X, имея в виду перерыв в сезоне комедийного шоу Saturday Night Live.
Циркин также подхватила мемы, опубликовав видео в своем TikTok и Instagram, где она снимает себя в солнцезащитных очках, идущей на фоне серии мемов.
"Если интернет собирается сделать мемом мою реакцию на вторую стрельбу, свидетелем и репортаж которой я стала за четыре недели, ладно! Надеюсь, вы останетесь с нами, чтобы посмотреть репортаж", - написала она.
Ранее журналистка объяснила, что готовилась к репортажу из Белого дома для NBC, когда ее реакция и разговор с оператором были записаны на видео в момент выстрелов.
"Дважды за один месяц я оказывалась лицом к лицу с агентом Секретной службы США, который кричал мне, чтобы я убежала в безопасное место, с оружием наготове", — написала Циркин.
Инцидент в Белом доме произошел вечером 23 мая. В Вашингтоне началась стрельба, журналистов быстро отправили в зал для пресс-конференций.
Также стрельбу зафиксировала камера ABC News. Журналистка Селина Ван снимала видео для соцсетей, когда ей пришлось убегать.
Позже стало известно, что мужчина подошел к контрольно-пропускному пункту безопасности возле 17-й улицы и Пенсильвания-авеню вскоре после 18:00, достал оружие из сумки и начал стрелять по офицерам.
"Сотрудники полиции Секретной службы открыли ответный огонь, ранив подозреваемого, которого доставили в местную больницу, где он позже скончался", — сообщили в Секретной службе. А СМИ выяснили, что стрелка звали Насире Бест, 21-летний житель Мэриленда уже пытался прорваться в Белый дом в прошлом и был арестован. Также ранение получил случайный прохожий.
