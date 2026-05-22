Третий срок Трампа: "пророк судного дня", рассказал, что будет с президентом США

Очередной предсказатель сделал ряд пророчеств о будущем США и Дональда Трампа. И он уверен, что впервые истории у главы Белого дома будет третий срок.

Крейг Гамильтон-Паркер, который сам себя называет экстрасенсом, а его поклонники "новым Нострадамусом" и "пророком судного дня", ранее предсказал покушение на Трампа. А теперь утверждает, что для президента США все может обернуться еще хуже, пишет Express.

Экстрасенс, утверждающий, что предвидел три общеизвестных покушения на Дональда Трампа, предсказал, что США подвергнутся нападению в течение двух лет. Медиум Крейг Гамильтон-Паркер утверждает, что ранее уже предсказал о смерти королевы Елизаветы II , пандемии COVID -19 и первой победе Трампа на выборах в 2016 году. Теперь же Крейг снова обратил свое внимание на США и президента, выдвинув новый набор заявлений.

Відео дня

На вопрос о том, переживет ли Трамп свой второй президентский срок, Крейг ответил утвердительно. Он даже заявил, что Дональд Трамп перейдет на беспрецедентный третий срок, — предсказание, которое он делал и ранее.

Он сказал: "Трамп переживет президентство. Да, я уже говорил, что, по моему мнению, в конечном итоге он перейдет на третий срок. Я говорил, что на его жизнь будут три покушения. Это уже произошло".

"Возможно, таких случаев еще больше, и я уверен, что многие, многие из них были предотвращены, так что мы о них не узнали", - заявил "пророк судного дня".

Это происходит на фоне того, как Трамп пытается справиться с последствиями войны с Ираном, развязанной США и Израилем в феврале в рамках так называемой операции "Эпическая ярость". Она привела к закрытию важнейшего нефтетранспортного маршрута — Ормузского пролива — у южного побережья Ирана.

А когда Крейга спросили, будет ли нападение России или Китая на США в течение двух лет, то он заявил, что будет "какое-то реальное физическое нападение на США".

"Я думаю, это не будет настолько ужасно, чтобы мы увидели ядерную бомбу, поразившую США, потому что это, безусловно, возможно в случае с такими странами, как Северная Корея. И это, безусловно, возможно, если Китай выйдет из-под контроля или ситуация выйдет из-под контроля. Я имею в виду, что Китай еще не проявлял военной агрессии против США. Но Китай, безусловно, наращивает свой военный потенциал до колоссального уровня по сравнению с тем, что было раньше. И, знаете, это происходит и в мире в целом", - сообщил он.

Также пророк считает, что Китай , который утверждает, что самоуправляемый Тайвань является частью его территории, окажется под "сильным давлением". Он сказал, что это может привести к "своеобразной форме войны", при этом Тайвань послужит "спусковым механизмом".

Напомним, ранее еще один "новый Нострадамус" из Бразилии сделал ряд пророчеств о будущем.

Ранее Фокус рассказывал о предсказаниях настоящего Нострадамуса на на 2026 год. В частности, в этом году исследователи, опираясь на его четверостишия, предупреждают о "реках крови", "смертельной молнии", море пчел и морских конфликтах.