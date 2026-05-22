Третій термін Трампа: "пророк судного дня", розповів, що буде з президентом США

Черговий провісник зробив низку пророцтв про майбутнє США і Дональда Трампа. І він упевнений, що вперше в історії у глави Білого дому буде третій термін.

Крейг Гамільтон-Паркер, який сам себе називає екстрасенсом, а його шанувальники "новим Нострадамусом" і "пророком судного дня", раніше передбачив замах на Трампа. А тепер стверджує, що для президента США все може обернутися ще гірше, пише Express.

Екстрасенс, який стверджує, що передбачив три загальновідомі замахи на Дональда Трампа, передбачив, що США зазнають нападу протягом двох років. Медіум Крейг Гамільтон-Паркер стверджує, що раніше вже передбачив смерть королеви Єлизавети II, пандемію COVID -19 і першу перемогу Трампа на виборах 2016 року. Тепер же Крейг знову звернув свою увагу на США і президента, висунувши новий набір заяв.

На запитання про те, чи переживе Трамп свій другий президентський термін, Крейг відповів ствердно. Він навіть заявив, що Дональд Трамп перейде на безпрецедентний третій термін, — передбачення, яке він робив і раніше.

Він сказав: "Трамп переживе президентство. Так, я вже говорив, що, на мою думку, в кінцевому підсумку він перейде на третій термін. Я говорив, що на його життя будуть три замахи. Це вже сталося".

"Можливо, таких випадків ще більше, і я впевнений, що багатьом, багатьом із них запобігли, так що ми про них не дізналися", — заявив "пророк судного дня".

Це відбувається на тлі того, як Трамп намагається впоратися з наслідками війни з Іраном, розв'язаної США та Ізраїлем у лютому в рамках так званої операції "Епічна лють". Вона призвела до закриття найважливішого нафтотранспортного маршруту — Ормузької протоки — біля південного узбережжя Ірану.

А коли Крейга запитали, чи буде напад Росії або Китаю на США протягом двох років, то він заявив, що буде "якийсь реальний фізичний напад на США".

"Я думаю, це не буде настільки жахливо, щоб ми побачили ядерну бомбу, яка вразила США, тому що це, безумовно, можливо у випадку з такими країнами, як Північна Корея. І це, безумовно, можливо, якщо Китай вийде з-під контролю або ситуація вийде з-під контролю. Я маю на увазі, що Китай ще не виявляв військової агресії проти США. Але Китай, безумовно, нарощує свій військовий потенціал до колосального рівня порівняно з тим, що було раніше. І, знаєте, це відбувається і в світі загалом", — повідомив він.

Також пророк вважає, що Китай, який стверджує, що самоврядний Тайвань є частиною його території, опиниться під "сильним тиском". Він сказав, що це може призвести до "своєрідної форми війни", при цьому Тайвань послужить "спусковим механізмом".

