Предсказал COVID и войны Трампа: известный мистик поделился прогнозами на 2026 год (видео)

Бразилец Атос Сантос стал новой звездой сети после того, как целый ряд его пророчества стал реальностью. Он точно предсказал появление COVID, ряд войн в мире за последние годы и повторный успех Трампа.

Сам мистик откровенно говорит, что несмотря на его любовь к моде и красивым вещам, он старается внимательно прислушиваться "к высшим силам" в вопросах пророчеств. Об этом он рассказал в интервью Daily Express.

В списке тревожных прогнозов на 2026 год бразильский провидец ожидает масштабных потрясений и событий, которые могут изменить мир. Ближайшее событие, по его оценкам, должно произойти между 12 и 15 марта, когда ожидается мощная солнечная буря.

В интервью изданию он сказал, что его пророчество основывается на "последовательных доказательствах". Провидец объяснил, что солнечные бури сейчас становятся все более активными и несут большую опасность.

Бразильский экстрасенс отметил, что солнечная активность является одним из самых "чувствительных и рискованных моментов" в 2026 году. Но, по словам Атоса, опасность в 2026 году исходит не только с неба, потому что мистик предсказывает ряд конфликтов в 2026 году.

Он заявил, что два крупных региона могут стать новыми полями прокси-войн между ведущими мировыми державами и их противниками. В частности, Африка и Арктика могут превратиться в неожиданные зоны полномасштабных конфликтов, а север Нигера и в целом регион Сахеля станет критической точкой напряжения из-за стремительного роста экстремистских группировок в этой местности.

Еще одна масштабная проблема мира — это амбиции РФ. Он указывает, что Кремль очень активно смотрит в сторону Арктики, а это значит, по словам Атоса, что риск столкновения России и НАТО будет расти ближе с конца уже этого года на фоне климатических изменений и длительной войны против Украины.

Из своих предсказаний, которые "новый Нострадамус" успел озвучить на 2026 год, уже сбылись несколько из них. Так бразилец еще в конце 2025-го года предсказал падение правительства Мадуро, большой риск региональной войны на Ближнем Востоке, конфронтацию Израиля и Ирана, которая может растянуться на несколько месяцев активных боевых действий.

"Я еще тогда в 2024-м предупреждал, что обогащение урана Ираном и возможные военные приготовления Израиля могут повлечь новый период острой региональной нестабильности", — отмечает мистик.

Среди важных событий года бразилец называет следующие — падение американского доллара, "большое событие" в Букингемском дворце, экономический кризис в некоторых странах ЕС. Сам Атос советует людям смотреть на пророчества, которые делает он сам, как на предупреждения и знаки, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее Фокус рассказывал о предсказаниях Нострадамусана на 2026 год. В частности, в этом году исследователи, опираясь на его четверостишия, предупреждают о "реках крови", "смертельной молнии", море пчел и морских конфликтах.

Впоследствии стало известно, что британский пророк предупреждает об опасностях в 2026. Британец Крейг Гамильтон-Паркер получил известность в интернете благодаря своим прогнозам относительно будущего человечества.