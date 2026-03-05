Передбачив COVID і війни Трампа: відомий містик поділився прогнозами на 2026 рік (відео)

Бразилець Атос Сантос став новою зіркою мережі після того, як ціла низка його пророцтва стала реальністю. Він точно передбачив появу COVID, низку воєн у світі за останні роки та повторний успіх Трампа.

Сам містик відверто говорить, що попри його любов до моди та красивих речей, він старається уважно дослухатися "до вищих сил" у питаннях пророцтв. Про це він розповів у інтерв'ю Daily Express.

В списку тривожних прогнозів на 2026 рік бразильський провидець очікує масштабних потрясінь і подій, які можуть змінити світ. Найближча подія, за його оцінками, має статися між 12 і 15 березня, коли очікується потужна сонячна буря.

В інтерв’ю виданню він сказав, що його пророцтво ґрунтується на "послідовних доказах". Провидець пояснив, що сонячні бурі нині стають все більш активними та несуть більшу небезпеку.

Бразильський екстрасенс зазначив, що сонячна активність є одним із "найчутливіших і найризикованіших моментів" в 2026 році. Але, за словами Атоса, небезпека у 2026 році походить не лише з неба, бо містик передбачає низку конфліктів у 2026 році.

Він заявив, що два великі регіони можуть стати новими полями проксі-війн між провідними світовими державами та їхніми противниками. Зокрема, Африка й Арктика можуть перетворитися на несподівані зони повномасштабних конфліктів, а північ Нігеру та загалом регіон Сахелю стане критичною точкою напруження через стрімке зростання екстремістських угруповань у цій місцевості.

Ще одна масштабна проблема світу — це амбіції РФ. Він вказує, що Кремль дуже активно дивится в бік Арктики, а це значитиме, за словами Атоса, що ризик зіткнення Росії та НАТО зростатиме ближче з кінця вже цього року на тлі кліматичних змін і довготривалої війни проти України.

Зі своїх передбачень, які "новий Нострадамус" устиг озвучити на 2026 рік, уже збулися кілька з них. Так бразилець ще наприкінці 2025-го року передбачив падіння уряду Мадуро, великий ризик регіональної війни на Близькому Сході, конфронтацію Ізраїля і Ірана, яка може розтягнутися на кілька місяців активних бойових дій.

"Я ще тоді в 2024-му попереджав, що збагачення урану Іраном і можливі військові приготування Ізраїлю можуть спричинити новий період гострої регіональної нестабільності", — відзначає містик.

Серед важливих подій року бразилець називає наступні — падіння американського долара, "велика подія" в Букінгемському палаці, економічна криза в деяких країнах ЄС. Сам Атос радить людям дивитися на пророцтва, які робить він сам, як на попередження та знаки, аби уникнути неприємних наслідків.

