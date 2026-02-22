Передбачив COVID і вторгнення РФ: відомий пророк попереджає про небезпеки в 2026 (відео)

Британець Крейг Гамільтон-Паркер здобув популярність в інтернеті завдяки своїм прогнозам щодо майбутнього людства. Водночас його передбачення не завжди точні: поряд із гучними "влучаннями" є й прогнози, що не справдилися.

Чоловік стверджує, що ще з 2017 року передбачав глобальну пандемію та навіть називав її актом "біотероризму", хоча офіційно Covid-19 таким не визнавався. Проте факт пандемії у 2020 році, яка забрала понад сім мільйонів життів, частково відповідає його прогнозу, пише видання LADBible.

Щодо 2026 року, то пан Гамільтон-Паркер прогнозує ослаблення НАТО, появу газової хмари над Японією та політичну кризу в США, яка нібито може дозволити Трампу продовжити перебування при владі. Попри похмурі прогнози, він наголошує, що майбутнє можна змінити, якщо люди надсилатимуть "позитивні думки та молитви", аби зменшити негативний вплив можливих подій.

Відео дня

Пан Гамільтон-Паркер заявляє, що передбачив Brexit і прихід Бориса Джонсона до влади, хоча терміни не збіглися повністю. Його твердження про те, що жорсткий Brexit призведе до "процвітання" Британії, нині виглядає сумнівним.

У липні 2024 року він припустив, що Дональд Трамп під час виборчої кампанії зіткнеться із замахом на життя і може бути поранений. За кілька днів сталася спроба нападу, внаслідок якої Трамп отримав поранення вухa, але вижив.

У 2021 році провидець заявив, що королева Єлизавета ІІ переживе свій Платиновий ювілей, після чого її стан різко погіршиться. У вересні 2022 року вона померла у віці 96 років, що багато хто вважає точним збігом із його словами.

А в листопаді того ж року він говорив про прийдешній значний конфлікт Росії проти України та можливе втягнення Британії. На той момент нарощування російських військ біля українських кордонів уже було публічно відомим, тому таке передбачення не виглядало несподіваним, пишуть журналісти.

Раніше Фокус повідомляв про те, що "Сплячий пророк" передбачав про 2026 рік. Відомий прогнозист Едгар Кейсі розповів, що цього року людству треба бути уважним щодо низки катастроф.

Згодом стало відомо, що в "Сімпсонах" знайшли прогнози на 2026 рік. Шанувальники виявили низку прогнозів на цей рік, які натякають на яскраві події та зміни у світі.