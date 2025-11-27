2026 рік може стати переломним: що "Сплячий пророк" передбачав десятиліття тому

Світ не раз стикався з людьми, чиї передбачення виявлялися напрочуд точними. Баба Ванга, Нострадамус — їхні прогнози досі обговорюють, а деякі збіги змушують задуматися. Але був і інший "ясновидець", чиї слова набули нового сенсу напередодні 2026 року.

Мова про Едгара Кейсі — "Сплячого пророка" з Кентуккі (США). Про це пише Tyla.com.

Кейсі жив на рубежі 19-20 століть і стверджував, що в стані трансу може отримувати знання від "вищого Я". У ньому він діагностував захворювання, радив методи лікування і передбачав світові події.

Серед збігів, які йому приписують, були попередження про фінансові потрясіння за пів року до краху Волл-стріт 1929 року, прогноз щодо смерті президентів США Франкліна Рузвельта і Джона Кеннеді, пророкування археологічних відкриттів і пошуків втрачених артефактів.

Кейсі помер 1945 року, проте інтерес до його слів зростає й досі, особливо до тих, що стосуються 2026 року. За його словами, будівельники Великої піраміди залишили "запис історії людства" в прихованій камері під правою передньою лапою Великого Сфінкса.

Він стверджував, що там розташований вхід у так звану Залу літописів — місце, де нібито зберігаються відомості про походження людства, стародавні цивілізації і навіть долі народів. Кейсі говорив, що потрапити туди можна буде лише тоді, "коли настане час змін".

Цікаво, що ще 1982 року дослідники Стенфордського університету виявили поруч із лапою Сфінкса три "акустичні мертві зони", походження яких не пояснене досі.

Фото: эволюция человека

Прихильники Кейсі пов'язують ключ до розгадки з астрологією. За його логікою, великі відкриття відбуваються в моменти рідкісних астрономічних вирівнювань. У 2026 році відбудеться одна з таких подій. 20 березня, у день весняного рівнодення, Місяць, Венера, Сатурн, Нептун і Сонце вишикуються в одну лінію на заході сонця. До цієї конфігурації приєднаються Уран і Плутон — астрологи називають це найпотужнішою точкою трансформації. Востаннє щось схоже спостерігалося 1989 року.

Саме в той період впала Берлінська стіна, тисячі очевидців у Бельгії повідомляли про появу гігантського трикутного НЛО.

Портрет Едгара Кейсі на обкладинці книги Фото: Ebay

Ці збіги підігрівають інтерес до теорії Кейсі про прийдешнє відкриття. Згідно з переказами, про які говорив Кейсі, у прихованій камері можуть перебувати:

стародавні записи про цивілізацію Атлантів;

карта "втрачених знань";

відомості про походження людства;

пророцтва про майбутні епохи.

Сам Кейсі стверджував, що його видіння є результатом контакту з іншою сутністю під час трансу. Тож прихильники вважають, що якщо таємна камера відкриється, це стане найгучнішим археологічним відкриттям XXI століття. Науковці поки що ставляться до цих теорій обережно, але факт лишається фактом: інтерес до Сфінкса та Великої піраміди сягнув нового піку. І 2026 рік, завдяки рідкісному планетарному вирівнюванню, став головним кандидатом на "рік розкритих таємниць".

