Чотири відомі екстрасенси зробили однакове лякаюче передбачення на кінець 2025 року

Одразу чотири найвідоміші провісники — Баба Ванга, Нострадамус, "живий Нострадамус" Атос Саломе і гіпнотерапевт Ніколас Аужула — "зійшлися" на думці, що людству варто готуватися до нового глобального конфлікту.

Related video

Світ уже не раз чув тривожні пророцтва про прийдешній апокаліпсис — і 2025 рік не став винятком. Про це пише Lad Bible.

Експерти нагадують, що більшість подібних прогнозів мають розпливчастий характер і можуть трактуватися по-різному. Проте кожен новий збіг із реальністю змушує мільйони людей знову замислитися: а раптом пророки все ж таки мають рацію?

Попередження від Баби Ванги

Болгарська віщунка, яка померла майже 30 років тому, говорила про "війну на Сході, яка знищить Захід".

Хоча події могли відбутися пізніше, ніж передбачала Ванга, її слова досі цитують ті, хто вірить у неминучість нового глобального конфлікту.

Нострадамус і 2025 рік

Французький пророк XVI століття також пов'язував 2025 рік із важкими випробуваннями для Європи. У своїх катренах він писав, що жорстокі війни почнуться в Англії, а їхні наслідки торкнуться всього континенту.

Книга пророцтв Нострадамуса "Les Centuries" Фото: Libriproibiti

"З'являться вороги як зсередини, так і ззовні, повернеться велика епідемія минулого", — йдеться в одному з його пророцтв.

Атос Саломе — "живий Нострадамус"

Бразильський провісник Атос Саломе заявив, що глобальна війна буде "не просто війною людей, а війною машин". Багато хто розцінив це як відсилання до зростаючого використання дронів і штучного інтелекту у військових конфліктах.

Бразильський провісник Атос Саломе Фото: Daily Star

Саломе раніше вже передбачав пандемію і технологічні кризи, що принесло йому світову популярність.

Ніколас Аужула: "Світ втратив співчуття"

Британський гіпнотерапевт Ніколас Аужула вважає, що до середини 2025 року людство зіштовхнеться з хвилею насильства і конфліктів на ґрунті релігії та націоналізму.

Він пов'язує це з "втратою співчуття і духовності" — якостей, які, на його думку, утримували світ від саморуйнування.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.