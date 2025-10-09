Четыре известных экстрасенса сделали одинаковое пугающее предсказание на конец 2025 года

Сразу четыре самых известных предсказателя — Баба Ванга, Нострадамус, "живой Нострадамус" Атос Саломе и гипнотерапевт Николас Аужула — "сошлись" во мнении, что человечеству стоит готовиться к новому глобальному конфликту.

Мир уже не раз слышал тревожные пророчества о грядущем апокалипсисе — и 2025 год не стал исключением. Об этом пишет Lad Bible.

Эксперты напоминают, что большинство подобных предсказаний имеют расплывчатый характер и могут трактоваться по-разному. Тем не менее, каждое новое совпадение с реальностью заставляет миллионы людей вновь задуматься: а вдруг пророки все же правы?

Предупреждение от Бабы Ванги

Болгарская прорицательница, умершая почти 30 лет назад, говорила о "войне на Востоке, которая уничтожит Запад".

Хотя события могли произойти позже, чем предсказывала Ванга, ее слова до сих пор цитируют те, кто верит в неизбежность нового глобального конфликта.

Нострадамус и 2025 год

Французский пророк XVI века также связывал 2025 год с тяжелыми испытаниями для Европы. В своих катренах он писал, что жестокие войны начнутся в Англии, а их последствия затронут весь континент.

Книга пророчеств Нострадамуса "Les Centuries" Фото: Libriproibiti

"Появятся враги как изнутри, так и извне, вернется великая эпидемия прошлого", — говорится в одном из его пророчеств.

Атос Саломе — "живой Нострадамус"

Бразильский предсказатель Атос Саломе заявил, что глобальная война будет "не просто войной людей, а войной машин". Многие расценили это как отсылку к растущему использованию дронов и искусственного интеллекта в военных конфликтах.

Бразильский предсказатель Атос Саломе Фото: Daily Star

Саломе ранее уже предсказывал пандемию и технологические кризисы, что принесло ему мировую известность.

Николас Аужула: "Мир утратил сострадание"

Британский гипнотерапевт Николас Аужула считает, что к середине 2025 года человечество столкнется с волной насилия и конфликтов на почве религии и национализма.

Он связывает это с "утратой сострадания и духовности" — качеств, которые, по его мнению, удерживали мир от саморазрушения.

