2026 год может стать переломным: что "Спящий пророк" предвидел десятилетия назад

Мир не раз сталкивался с людьми, чьи предвидения оказывались удивительно точными. Баба Ванга, Нострадамус — их прогнозы до сих пор обсуждают, а некоторые совпадения заставляют задуматься. Но был и другой "ясновидящий", чьи слова приобрели новый смысл в преддверии 2026 года.

Речь об Эдгаре Кейси — "Спящем пророке" из Кентукки (США). Об этом пишет Tyla.com.

Кейси жил на рубеже 19–20 веков и утверждал, что в состоянии транса может получать знания от "высшего Я". В нем он диагностировал заболевания, советовал методы лечения и предсказывал мировые события.

Среди совпадений, которые ему приписывают были предупреждение о финансовых потрясениях за полгода до краха Уолл-стрит 1929 года, прогноз о смерти президентов США Франклина Рузвельта и Джона Кеннеди, предсказания археологических открытий и поисков утраченных артефактов.

Кейси умер в 1945 году, однако интерес к его словам растет до сих пор, особенно к тем, что касаются 2026 года. По его словам, строители Великой пирамиды оставили "запись истории человечества" в скрытой камере под правой передней лапой Большого Сфинкса.

Он утверждал, что там расположен вход в так называемый Зал летописей — место, где якобы хранятся сведения о происхождении человечества, древних цивилизациях и даже судьбах народов. Кейси говорил, что попасть туда можно будет лишь тогда, "когда наступит время перемен".

Интересно, что еще в 1982 году исследователи Стэнфордского университета выявили рядом с лапой Сфинкса три "акустические мертвые зоны", происхождение которых не объяснено до сих пор.

Фото: History

Сторонники Кейси связывают ключ к разгадке с астрологией. По его логике, великие открытия происходят в моменты редких астрономических выравниваний. В 2026 году произойдет одно из таких событий. 20 марта, в день весеннего равноденствия, Луна, Венера, Сатурн, Нептун и Солнце выстроятся в одну линию на закате. К этой конфигурации присоединятся Уран и Плутон — астрологи называют это мощнейшей точкой трансформации. Последний раз нечто похожее наблюдалось в 1989 году.

Именно в тот период пала Берлинская стена, тысячи очевидцев в Бельгии сообщали о появлении гигантского треугольного НЛО.

Портрет Эдгара Кейси на обложке книги Фото: Ebay

Эти совпадения подогревают интерес к теории Кейси о грядущем открытии. Согласно преданиям, о которых говорил Кейси, в скрытой камере могут находиться:

древние записи о цивилизации Атлантов;

карта "потерянных знаний";

сведения о происхождении человечества;

пророчества о будущих эпохах.

Сам Кейси утверждал, что его видения являются результатом контакта с иной сущностью во время транса. Поэтому сторонники считают, что если тайная камера откроется, это станет самым громким археологическим открытием XXI века. Ученые пока относятся к этим теориям осторожно, но факт остается фактом: интерес к Сфинксу и Великой пирамиде достиг нового пика. И 2026 год, благодаря редкому планетарному выравниванию, стал главным кандидатом на "год раскрытых тайн".

