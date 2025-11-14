Необычное северное сияние и сбои техники: сбывается давнее запоздавшее пророчество (видео)

Предсказания Бабы Ванги снова оказались в центре внимания после того, как ученые заявили о надвигающемся редком космическом явлении.

Болгарская мистик, умершая в 1996 году, давно ассоциируется с пугающе точными пророчествами, и одно из них, похоже, сбылось лишь с небольшой задержкой. Об этом пишет Lad Bible.

Одним из самых известных предсказаний провидицы была разрушительная солнечная буря, которая должна была обрушиться на Землю. По словам сторонников ее творчества, событие ожидалось несколько лет назад, однако произошедшее смещение на два года не изменило сути: ученые сообщили о приближении так называемого "каннибальского шторма".

Издание отмечает, что этот тип солнечной бури считается самым мощным за последние два десятилетия. Он получает свое название из-за способности "поглощать" другие выбросы, увеличиваясь в размерах и силе. В последние дни на Земле уже фиксируются последствия повышенной космической активности.

В последние дни на Земле уже фиксируются последствия повышенной космической активности Фото: YouTube

Жители разных регионов уже наблюдали необычное северное сияние. Хотя зрелище выглядит красиво, оно часто является признаком серьезных процессов на Солнце, а не обычной атмосферной игры света.

Эксперты предупреждают, что интенсивный солнечный шторм может вызвать перебои в работе GPS, спутниковой связи и навигационных систем. По данным британских геологов, в последние дни действительно фиксировались нарушения сигналов и кратковременные перебои в электроснабжении.

Тем не менее, магнитное поле и атмосфера нашей планеты по-прежнему выступают естественным защитным куполом, смягчая воздействие солнечных бурь. Ученые уверяют, что угрозы для жизни нет, но небольшие неполадки в технике в ближайшие дни вполне возможны.

