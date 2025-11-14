Незвичайне північне сяйво і збої техніки: збувається давнє запізніле пророцтво (відео)

Пророцтва Баби Ванги знову опинилися в центрі уваги після того, як учені заявили про рідкісне космічне явище, що насувається.

Болгарська містик, яка померла 1996 року, давно асоціюється з лякаюче точними пророцтвами, і одне з них, видно, збулося лише з невеликою затримкою. Про це пише Lad Bible.

Одним із найвідоміших передбачень провидиці була руйнівна сонячна буря, яка мала обрушитися на Землю. За словами прихильників її творчості, подія очікувалася кілька років тому, проте зміщення, що відбулося на два роки, не змінило суті: вчені повідомили про наближення так званого "канібальського шторму".

Видання зазначає, що цей тип сонячної бурі вважається найпотужнішим за останні два десятиліття. Він отримує свою назву через здатність "поглинати" інші викиди, збільшуючись у розмірах і силі. Останніми днями на Землі вже фіксуються наслідки підвищеної космічної активності.

Відео дня

Останніми днями на Землі вже фіксуються наслідки підвищеної космічної активності Фото: YouTube

Жителі різних регіонів уже спостерігали незвичайне північне сяйво. Хоча видовище має гарний вигляд, воно часто є ознакою серйозних процесів на Сонці, а не звичайної атмосферної гри світла.

Експерти попереджають, що інтенсивний сонячний шторм може спричинити перебої в роботі GPS, супутникового зв'язку та навігаційних систем. За даними британських геологів, останніми днями справді фіксувалися порушення сигналів і короткочасні перебої в електропостачанні.

Проте магнітне поле й атмосфера нашої планети, як і раніше, виступають природним захисним куполом, пом'якшуючи вплив сонячних бур. Вчені запевняють, що загрози для життя немає, але невеликі неполадки в техніці найближчими днями цілком можливі.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що чотири відомі екстрасенси зробили однакове лякаюче передбачення на кінець 2025 року. Вони "зійшлися" на думці, що людству варто готуватися до нового глобального конфлікту.