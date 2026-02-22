Предсказал COVID и вторжение РФ: известный пророк предупреждает об опасностях в 2026 (видео)

Британец Крейг Гамильтон-Паркер получил известность в интернете благодаря своим прогнозам относительно будущего человечества. В то же время его предсказания не всегда точны: наряду с громкими "попаданиями" есть и прогнозы, которые не оправдались.

Мужчина утверждает, что еще с 2017 года предсказывал глобальную пандемию и даже называл ее актом "биотерроризма", хотя официально Covid-19 таковым не признавался. Однако факт пандемии в 2020 году, которая унесла более семи миллионов жизней, частично соответствует его прогнозу, пишет издание LADBible.

Что касается 2026 года, то господин Гамильтон-Паркер прогнозирует ослабление НАТО, появление газового облака над Японией и политический кризис в США, который якобы может позволить Трампу продолжить пребывание у власти. Несмотря на мрачные прогнозы, он отмечает, что будущее можно изменить, если люди будут посылать "положительные мысли и молитвы", чтобы уменьшить негативное влияние возможных событий.

Господин Гамильтон-Паркер заявляет, что предсказал Brexit и приход Бориса Джонсона к власти, хотя сроки не совпали полностью. Его утверждение о том, что жесткий Brexit приведет к "процветанию" Британии, сейчас выглядит сомнительным.

В июле 2024 года он предположил, что Дональд Трамп во время избирательной кампании столкнется с покушением на жизнь и может быть ранен. Через несколько дней произошла попытка нападения, в результате которой Трамп получил ранение уха, но выжил.

В 2021 году провидец заявил, что королева Елизавета ІІ переживет свой Платиновый юбилей, после чего ее состояние резко ухудшится. В сентябре 2022 года она умерла в возрасте 96 лет, что многие считают точным совпадением с его словами.

А в ноябре того же года он говорил о грядущем значительном конфликте России против Украины и возможном вовлечении Британии. На тот момент наращивание российских войск у украинских границ уже было публично известным, поэтому такое предсказание не выглядело неожиданным, пишут журналисты.

