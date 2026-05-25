Стрілянина в Білому домі: реакція журналістки стала вірусною (відео)

Джулі Циркін якраз готувалася до включення, коли почалася перестрілка біля резиденції президента США. І її доволі спокійна і здивована реакція стала мемом.

Репортер NBC News Джулі Циркін якраз склала парасольку і була готова включитися в ефір, коли біля Білого дому пролунали постріли. Але її оператор продовжував знімати, а вона двічі повторила: "Що це таке?" на тлі перестрілки. Відео з Циркін розійшлося соцмережами, пише The Daily Beast.

Реакція Джулі Циркін стала вірусною

На відео чути, як оператор каже: "Схоже на феєрверк", коли Циркін дивиться в бік джерела шуму.

Її спантеличене обличчя і запитання "Що це?" були підхоплені користувачами соціальних мереж. Відео стало вірусним, і користувачі соціальних мереж накладали її реакцію на все, від танців Стівена Кольбера до інопланетних вторгнень.

У неділю Циркін визнала, що мем став популярним, і у двох своїх постах у соціальних мережах вона показала, що розуміє жарт.

"Я рада, що змогла пожертвувати собою заради команди", — написала Циркін на X, маючи на увазі перерву в сезоні комедійного шоу Saturday Night Live.

Циркін також підхопила меми, опублікувавши відео у своєму TikTok та Instagram, де вона знімає себе в сонцезахисних окулярах, що йде на тлі серії мемів.

Джулі опинилася в гущі подій біля Білого дому

"Якщо інтернет збирається зробити мемом мою реакцію на другу стрілянину, свідком і репортаж якої я стала за чотири тижні, добре! Сподіваюся, ви залишитеся з нами, щоб подивитися репортаж", — написала вона.

Раніше журналістка пояснила, що готувалася до репортажу з Білого дому для NBC, коли її реакцію і розмову з оператором було записано на відео в момент пострілів.

Джулі Циркін стала зіркою соцмереж

"Двічі за один місяць я опинялася віч-на-віч з агентом Секретної служби США, який кричав мені, щоб я втекла в безпечне місце, зі зброєю напоготові", — написала Циркін.

Інцидент у Білому домі стався ввечері 23 травня. У Вашингтоні почалася стрілянина, журналістів швидко відправили в зал для прес-конференцій.

Також стрілянину зафіксувала камера ABC News. Журналістка Селіна Ван знімала відео для соцмереж, коли їй довелося тікати.

Журналістці Селіні Ван довелося тікати, коли вона почула постріли

Пізніше стало відомо, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту безпеки біля 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню незабаром після 18:00, дістав зброю з сумки і почав стріляти по офіцерах.

"Співробітники поліції Секретної служби відкрили вогонь у відповідь, поранивши підозрюваного, якого доставили в місцеву лікарню, де він пізніше помер", — повідомили в Секретній службі. А ЗМІ з'ясували, що стрільця звали Насіре Бест, 21-річний мешканець Меріленда вже намагався прорватися до Білого дому минулоріч і був заарештований. Також поранення отримав випадковий перехожий.

