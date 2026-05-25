Стрілянина в Білому домі: реакція журналістки стала вірусною (відео)
Джулі Циркін якраз готувалася до включення, коли почалася перестрілка біля резиденції президента США. І її доволі спокійна і здивована реакція стала мемом.
Репортер NBC News Джулі Циркін якраз склала парасольку і була готова включитися в ефір, коли біля Білого дому пролунали постріли. Але її оператор продовжував знімати, а вона двічі повторила: "Що це таке?" на тлі перестрілки. Відео з Циркін розійшлося соцмережами, пише The Daily Beast.
На відео чути, як оператор каже: "Схоже на феєрверк", коли Циркін дивиться в бік джерела шуму.
Її спантеличене обличчя і запитання "Що це?" були підхоплені користувачами соціальних мереж. Відео стало вірусним, і користувачі соціальних мереж накладали її реакцію на все, від танців Стівена Кольбера до інопланетних вторгнень.
У неділю Циркін визнала, що мем став популярним, і у двох своїх постах у соціальних мережах вона показала, що розуміє жарт.
"Я рада, що змогла пожертвувати собою заради команди", — написала Циркін на X, маючи на увазі перерву в сезоні комедійного шоу Saturday Night Live.
Циркін також підхопила меми, опублікувавши відео у своєму TikTok та Instagram, де вона знімає себе в сонцезахисних окулярах, що йде на тлі серії мемів.
"Якщо інтернет збирається зробити мемом мою реакцію на другу стрілянину, свідком і репортаж якої я стала за чотири тижні, добре! Сподіваюся, ви залишитеся з нами, щоб подивитися репортаж", — написала вона.
Раніше журналістка пояснила, що готувалася до репортажу з Білого дому для NBC, коли її реакцію і розмову з оператором було записано на відео в момент пострілів.
"Двічі за один місяць я опинялася віч-на-віч з агентом Секретної служби США, який кричав мені, щоб я втекла в безпечне місце, зі зброєю напоготові", — написала Циркін.
Інцидент у Білому домі стався ввечері 23 травня. У Вашингтоні почалася стрілянина, журналістів швидко відправили в зал для прес-конференцій.
Також стрілянину зафіксувала камера ABC News. Журналістка Селіна Ван знімала відео для соцмереж, коли їй довелося тікати.
Пізніше стало відомо, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту безпеки біля 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню незабаром після 18:00, дістав зброю з сумки і почав стріляти по офіцерах.
"Співробітники поліції Секретної служби відкрили вогонь у відповідь, поранивши підозрюваного, якого доставили в місцеву лікарню, де він пізніше помер", — повідомили в Секретній службі. А ЗМІ з'ясували, що стрільця звали Насіре Бест, 21-річний мешканець Меріленда вже намагався прорватися до Білого дому минулоріч і був заарештований. Також поранення отримав випадковий перехожий.
