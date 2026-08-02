Стрілянина біля фаст-фуду в США: повідомляється про трьох загиблих, нападника застрелили (відео)

У суботу вдень у американському місті Твін-Фолс (штат Айдахо) сталася масова стрілянина поблизу ресторану In-N-Out Burger. Наразі поліція встановлює особу нападника та можливі мотиви злочину.

Начальник поліції Твін-Фолз Метью Гікс заявив журналістам, що стрілець мертвий, а загроза для громади ліквідована. Про це повідомляють Reuters і NBC News.

За інформацією координатора з публічної інформації міста Джоша Палмера, про напад повідомили близько 14:30 за місцевим часом. Загалом загинуло троє людей, ще щонайменше двоє отримали поранення — цих постраждалих госпіталізували до лікарні Святого Луки.

За словами Палмера, кількість поранених могла зрости. Наразі неясно, чи входить стрілець до числа трьох загиблих, чи це окрема, четверта жертва — поліція уточнює ці деталі.

NBC News зазначають, що на отриманому відео з місця подій видно, як чоловік зі зброєю штурмовою гвинтівкою (ймовірно типу AR-15) стоїть біля автомобіля неподалік будівлі ресторану. Відео в соцмережах також фіксували людей, що з криками тікали через паркувальні майданчики.

Відео дня

Одразу після стрілянини поліція оголосила публічне попередження з проханням уникати цього району, а місцеву мережу Chick-fil-A та розташований поруч торговий центр Magic Valley Mall тимчасово закрили. Згодом відвідувачів торгового центру попросили залишатися на місцях до прибуття поліції та спец призначенців.

"Ми у розпачі. Наші молитви — з нашими клієнтами, працівниками та всіма їхніми родинами. Ми співпрацюємо з поліцією Твін-Фолс, щоб сприяти розслідуванню, що триває", — сказав у коментарі для ЗМІ головний операційний директор компанії Денні Ворнік.

Раніше Фокус повідомляв про вірусну реакцію журналістки на шутинг у Білому домі. Джулі Циркін якраз готувалася до включення, коли почалася перестрілка біля резиденції президента США.

Згодом стало відомо, що у фестивалі в Огайо сталася стрілянина. Під час проведення фестивалю Old West End сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше 12 людей дістали вогнепальні поранення.