Стрілянина на фестивалі в Огайо: поліція США розшукує причетних до атаки, — BBC

У місті Толедо штату Огайо на Середньому Заході США під час проведення фестивалю Old West End сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше 12 людей дістали вогнепальні поранення. Поліція повідомила, що більшість постраждалих доставили до лікарень, при цьому двоє людей перебувають у критичному стані, а правоохоронці продовжують пошуки причетних до нападу.

У поліцейському департаменті Толедо повідомили, що 10 осіб перебувають у стабільному стані, тоді як двоє залишаються у критичному стані. Про це повідомляє BBC. Заступник начальника поліції Толедо заявив, що, схоже, двоє людей стріляли зі зброї, і вони, "ймовірно, стріляли один в одного".

Вік постраждалих коливається від 16 до 61 року. Мер Толедо Вейд Капшукевич повідомив, що, як очікується, усі вони виживуть. Фестиваль Old West End описує себе як "дводенний захід, що відзначає один з найбільших історичних районів країни з живою музикою, численними продуктовими ринками, пивним садом, екскурсіями будинками, шопінгом та багатьма іншими розвагами".

Відео дня

Поліція каже, що розслідування наразі охоплює район Делавер-авеню та Робінвуд-авеню. Карта на вебсайті фестивалю показує, що на цьому перехресті була музична зона та їдальня. На відео, опублікованих в Інтернеті, видно, як двох людей везуть на ношах, а також кілька поранених лежать на трав'янистій ділянці біля намету.

"Я глибоко стурбований ситуацією, що склалася в Толедо. Літні фестивалі мають бути безпечними місцями для сімей, де вони можуть проводити час разом, не боячись насильства. Ми молимося за всіх, хто постраждав від інциденту на фестивалі в Олд-Вест-Енді, і ми впевнені, що правоохоронні органи знайдуть підозрюваних у цьому безглуздому злочині", – заявив губернатор Огайо Майк ДеВайн у соціальних мережах.

Нагадаємо, що наприкінці травня біля Білого дому сталася стрілянина за участю співробітників Секретної служби США. Під час прямого включення журналістка одного з телеканалів емоційно відреагувала на постріли, а відео швидко стало вірусним у соцмережах. Інцидент стався неподалік резиденції президента США Дональда Трампа.

Раніше ми також інформували, що чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу Білого дому, ліквідували співробітники Секретної служби США. Нападником виявився 27-річний Насіра Бест із штату Індіана. За даними правоохоронців, він був озброєний та відмовився виконувати вимоги силовиків.