Вважав себе Ісусом Христом: стало відомо, хто влаштував стрілянину біля Білого дому

Стрілець, який мав проблеми з психічним здоров'ям, відкрив вогонь з револьвера біля Білого дому в суботу ввечері. Чоловік був знешкоджений Секретною службою.

Чоловік, якого ідентифікували як 21-річного Насіра Беста зі штату Меріленд, відкрив вогонь з вогнепальної зброї по охороні контрольно-пропускного пункту Білого дому. Він встиг зробити кілька пострілів, перш ніж був ліквідований федеральними офіцерами, пише New York Post.

Наразі мотив нападу невідомий, але джерела видання повідомили, що Бест був психічно нестабільною людиною, добре відомою Секретній службі тим, що постійно тинялася біля Білого дому, порушуючи таким чином судову заборону, яка зобов'язувала триматися чоловіка подалі від периметра резиденції президента.

Насір Бест Фото: з відкритих джерел

Беста, якого затримали співробітники підрозділу Секретної служби, раніше вже примусово госпіталізували до Вашингтонського психіатричного інституту за перешкоджання руху транспорту до Білого дому. Також чоловіка заарештовували за незаконне проникнення до Білого дому. Він примудрився пройти пост контролю та почав виголошувати божевільні заяви, коли його затримали поліція та агенти Секретної служби.

Відео дня

Бест стверджував, що він Ісус Христос, і що він хоче, щоб його заарештували, – цитує видання судові протоколи інциденту.

Своє чергою журналісти CNN дослідили соціальні мережі чоловіка та знайшли допис, у якому, здавалося, він погрожував насильством президенту Дональду Трампу. Також у іншому пості Бест написав "Я насправді син Божий".

Нагадаємо, увечері 23 травня біля контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому у Вашингтоні невідомий чоловік відкрив вогонь по офіцерах Секретної служби США.

Також Фокус писав, що екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, який раніше передбачив замахи на Трампа, заявив, що глава Білого дому керуватиме країною й під час третього терміну, що буде безпрецедентним випадком.