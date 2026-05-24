У Вашингтоні невідомий влаштував стрілянину біля Білого дому: Трамп був всередині

Ввечері 23 травня біля контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому у Вашингтоні невідомий відкрив вогонь по офіцерах Секретної служби США.

Внаслідок інциденту постраждали двоє осіб, пише CNN.

За попередніми даними, співробітники Секретної служби отримали повідомлення про озброєного чоловіка в районі перетину Пенсильванія-авеню та 17-ї вулиці. Після прибуття на місце між правоохоронцями та підозрюваним сталася перестрілка.

Поки невідомо, чи влучила в нього перша куля підозрюваного, чи він постраждав під час вогню у відповідь.

Через інцидент на території Білого дому було введено режим локдауну.

Журналістів, які перебували на Північній галявині резиденції президента США, евакуювали до прес-центру та тимчасово обмежили їх пересування. Район оточили озброєні співробітники служби безпеки.

Під час події президент США Дональд Трамп перебував усередині Білого дому.

Директор ФБР Кеш Патель підтвердив, що агенти бюро прибули на місце для підтримки Секретної служби та участі в розслідуванні.

"ФБР прибуло на місце події та надає підтримку Секретній службі у зв’язку зі стріляниною поблизу території Білого дому — ми будемо інформувати громадськість, щойно з’являться нові відомості", — написав Патель.

Точні обставини та мотиви стрільця наразі з'ясовуються.

