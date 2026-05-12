У міськраді на Кіровоградщині сталася стрілянина: її міг влаштувати заступник міського голови

У Світловодській міській раді на Кіровоградщині сталася стрілянина. Внаслідок цього поранень зазнало двоє людей.

Повідомляється, що вогонь міг відкрити перший заступник міського голови Сергій Савич прямо в своєму кабінеті. Відео з'явилося у Telegram-каналі "Світловодськ ONLINE".

Сам Савич у цей час вів трансляцію у Facebook. На ній видно, що в кабінет зайшли декілька чоловіків, між Савичем і невідомими стався конфлікт. Під час нього заступник міського голови спочатку зробив декілька попереджень, аби ті не підходили, а потім здійснив декілька пострілів.

Після пострілів чоловіки втіки. Секретар міської ради Максим Бакуменко в коментарі "Суспільному" повідомив, що працівників міськради евакуювали, поранені двоє людей.

Поліція прибула на місце стрілянини. За версією слідства, конфлікт відбувся між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів. Травмовані двоє 31-річних чоловіків, у них вогнепальне поранення рук та ніг.

Пізніше він також виклав відео з кабінету, коли до нього приїхала поліція. Ті вилучили в нього зброю. У відповідь Савич заявив, що "його хотіли вбити, але в нього забирають пістолет", а також, що він би хотів, аби поліція супроводжувала його цілодобово. Згодом він пообіцяв "ходити всюди з дробовиком".

Свою версію опублікувала і Світловоська міська рада. Там зазначили, що заступник міського голови відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

"Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича", — йдеться в повідомленні.

Після стрілянини конфлікт продовжився — чоловіки довго сварилися між собою в коридорі міської ради. Згодом, коли прибула поліція, Савич заявив, що нібито ті самі молодики підклали йому гранату під машину. Самі молодики заявили поліції, що прийшли до міськради "щодо спорту". У відповідь заступник міського голови заявив, що "вони прийшли на розборки".

