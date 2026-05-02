Пролунало до шести пострілів: у Львові невідомий влаштував стрілянину, — соцмережі

2 травня близько 22:00 у мережі з’явилися повідомлення про інцидент зі стріляниною на одній із зупинок громадського транспорту у Львові. Варто зазначити, що наразі інформація базується на повідомленнях місцевих джерел.

Зокрема про це повідомляють львівські пабліки. У публікаціях зазначається, що у місті Львів чоловік відкрив вогонь на зупинці громадського транспорту. За даними цих повідомлень, могло пролунати до шести пострілів. Крім того, як пише "Труха Львів", очевидці стверджують, що невідомий у плащі зі зброєю в руках рухався у напрямку зупинки. Водночас люди, які перебували поруч, почали розбігатися, аби уникнути небезпеки.

У Львові невідомий влаштував стрілянину Фото: Скриншот

Наразі офіційні деталі події, а також інформація про можливих постраждалих чи затримання, не уточнюються. Обставини інциденту з’ясовуються.

UPD: За даними джерел Новини.LIVE у правоохоронних органах, стрілянина сталася в районі Рясне. Близько 22:44 стало відомо, що стрільця затримали.

Відео дня

Варто зазначити, що 2 травня вдень у Києві поблизу ТРЦ "Республіка" сталася стрілянина через дорожній конфлікт. За попередніми даними, під час руху між двома водіями виникла суперечка після того, як один із них почав змінювати смугу перед іншим. У ході інциденту один із водіїв кілька разів вистрілив із пістолета. Внаслідок події ніхто не постраждав. Обох учасників події опитують правоохоронці.

Також Фокус писав, що 23 квітня у Львові чоловік стріляв у багатоквартирному будинку на вулиці Грінченка, а потім викинув зброю у вікно. Поліція встановила, що він мав ментальні порушення.