"Має ментальні порушення": у Львові поліція затримала чоловіка, який стріляв у квартирі (фото)

У Львові вранці 23 квітня у багатоквартирному будинку на вулиці Грінченка стався інцидент зі стріляниною. Зокрема, на місце оперативно прибули правоохоронці, на щастя, постраждалих унаслідок події немає.

Як повідомляє поліція Львівської області у Telegram, близько 09:02 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців будинку про звуки пострілів у під’їзді.

Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир. За попередніми даними, чоловік має ментальні порушення. Він здійснив кілька пострілів у межах власного помешкання з револьвера системи Флобер. Однак, коли на місце прибули правоохоронці, чоловік викинув зброю у вікно.

Зброя стрільця, що відкрив вогонь у квартирі у Львові Фото: Національна поліція

У дописі також зауважили, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, а вилучений револьвер направили на експертне дослідження, щоб встановити всі обставини події та походження зброї.

Самого ж стрільця доправили до спеціалізованого медичного закладу. Водночас правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Крім того, на цю подію відреагував і міський голова Львова Андрій Садовий. У своєму Telegram він закликав мешканців не поширювати неперевірену інформацію, дочекатися офіційних висновків поліції та зберігати спокій.

"Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки", — напсиав він.

До офіційної інформації речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі медіа розповіла, що у Львові чули постріли на вулиці Грінченка, потім туди відправили поліцію та медиків. Тоді ж зазначали, що стрілянина відбулася в одній з багатоповерхівок.

