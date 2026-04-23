"Имеет ментальные нарушения": во Львове полиция задержала мужчину, который стрелял в квартире

Во Львове утром 23 апреля в многоквартирном доме на улице Гринченко произошел инцидент со стрельбой. В частности, на место оперативно прибыли правоохранители, к счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

Как сообщает полиция Львовской области в Telegram, около 09:02 на спецлинию 102 поступило сообщение от жителей дома о звуках выстрелов в подъезде.

Во время проверки информации полицейские установили, что стрелял 34-летний житель одной из квартир. По предварительным данным, мужчина имеет ментальные нарушения. Он произвел несколько выстрелов в пределах собственного дома из револьвера системы Флобер. Однако, когда на место прибыли правоохранители, мужчина выбросил оружие в окно.

Оружие стрелка, открывшего огонь в квартире во Львове Фото: Национальная полиция

В заметке также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, а изъятый револьвер направили на экспертное исследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

Самого же стрелка доставили в специализированное медицинское учреждение. В то же время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события.

Кроме того, на это событие отреагировал и городской голова Львова Андрей Садовый. В своем Telegram он призвал жителей не распространять непроверенную информацию, дождаться официальных выводов полиции и сохранять спокойствие.

"Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники", — напсиав он.

До официальной информации пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии медиа рассказала, что во Львове слышали выстрелы на улице Гринченко, потом туда отправили полицию и медиков. Тогда же отмечали, что стрельба произошла в одной из многоэтажек.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел вооруженный инцидент с последующим захватом заложников. По данным следствия, конфликт начался на бытовой почве, после чего мужчина вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Впоследствии он забаррикадировался в супермаркете и удерживал там заложников.