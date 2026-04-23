Во Львове мужчина стрелял из окна дома: его задержали (видео)

На место прибыли спецназовцы полиции. Мужчину, который совершил несколько выстрелов, задержали. Раненых нет, на месте работает следственно-оперативная группа.

Местные СМИ сообщают, что во Львове слышали выстрелы на улице Гринченко, потом туда отправили полицию и медиков: проводится спецоперация по задержанию. Впоследствии пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии "РБК-Украина" подтвердила, что 23 апреля во Львове произошла стрельба в одной из многоэтажек.

Предварительно, мужчина стрелял из пистолета из окна. Его уже задержали и вывели из дома.

Пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Алина Подрейко сообщила, что правоохранители получили вызов о стрельбе в квартире и прибыли на место происшествия. пока известно, что мужчина 1981 года стрелял в квартире. Сейчас его задержали, мэр Львова Андрей Садовый призвал дождаться официальных сообщений от правоохранителей.

Відео дня

Напомним, 22 апреля стало известно о дорожном конфликте со стрельбой, который произошел в Дарницком районе Киева. Полицейские задержали мужчину, который начал ссору с пешеходом и выпустил в него три резиновые пули. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

А 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Он начался с бытового конфликта, после которого стрелок вышел на улицу и по дороге стрелял в людей. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт". Его ликвидировали после неудачных переговоров.