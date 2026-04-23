У Львові чоловік стріляв з вікна будинку: його затримали (відео)

На місце прибули спецпризначенці поліції. Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, затримали. Поранених немає, на місці працює слідчо-оперативна група.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Львові чули постріли на вулиці Грінченка, потім туди відправили поліцію та медиків: проводиться спецоперація з затримання. Згодом речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі "РБК-Україна" підтвердила, що 23 квітня у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок.

Попередньо, чоловік стріляв з пістолета з вікна. Його вже затримали та вивели з будинку.

Речниця Нацполіції Львівщини Аліна Подрейко повідомила, що правоохоронці отримали виклик про стрілянину в квартирі та прибули на місце події. наразі відомо, що чоловік 1981 року стріляв у помешканні. Нині його затримали, мер Львова Андрій Садовий закликав дочекатись офіційних повідомлень від правоохоронців.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо про дорожній конфлікт зі стріляниною, який стався у Дарницькому районі Києва. Поліцейські затримали чоловіка, який почав сварку із пішоходом та випустив у нього три гумові кулі. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

А 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. Він почався з побутового конфлікту, після якого стрілець вийшов на вулицю і дорогою стріляв у людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт". Його ліквідували після невдалих перемовин.