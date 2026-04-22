Стрілянина у Дарницькому районі Києва: водій посварився із пішоходом

Дорожній конфлікт зі стріляниною стався у Дарницькому районі столиці. Поліцейські затримали чоловіка, який почав сварку із пішоходом та випустив у нього три гумові кулі. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У Нацполіції розповіли подробиці про інцидент. До Дарницького управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кам’янській невідомий здійснив кілька пострілів у бік перехожого. На місце події негайно прибули бійці полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульної поліції.

Поліція вилучила зброю Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали місцевого мешканця та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

З'ясувалось, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту пішоход отримав поранення ноги та спини.

Водій розстріляв пішохода Фото: Нацполіція

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

