В Одесі виявили тіло депутата міської ради: поліція з'ясовує обставини інциденту, деталі

У Приморському районі Одеси вранці 20 квітня було виявлено тіло депутата міської ради. Правоохоронці розпочали встановлення всіх обставин події.

Як повідомляє обласна поліція, наразі тривають слідчі дії та перевіряються всі можливі версії інциденту. Загалом, подія сталася сьогодні зранку в Приморському районі міста. На місці працюють слідчо-оперативні групи, які з’ясовують деталі та причини смерті депутата міської ради. Правоохоронці проводять необхідні експертизи та опитують можливих свідків, аби встановити повну картину події. Обставини інциденту уточнюються.

"Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї", — зазначають в дописі.

Народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що загиблим може бути депутат міської ради Олександр Іваницький, який входив до оточення Геннадія Труханова.

Крім того ці дані підтверджує місцеве видання "Думська" посилаючись на власні джерела. З їх інформацією політик загинув у 51-річному віці.

Що відомо про Олександра Іваницького

Як відомо з відкритих джерел, Олександр Іваницький був багаторічним депутатом Одеської міської ради кількох скликань та очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства. У різні роки обіймав керівні посади в органах виконавчої влади та державних адміністраціях, зокрема був головою Біляївської РДА, а також працював у сфері будівництва, інфраструктури та портової галузі.

Крім політичної діяльності, мав досвід у юридичній та управлінській сферах, а також займався науковою роботою — був кандидатом технічних наук, автором наукових публікацій і патенту.

Нагадаємо, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся з позовом до Верховного суду України проти президента Володимира Зеленського. Він хоче визнати указ щодо позбавлення його українського громадянства незаконним та скасувати його.

Також Фокус писав, що 10 квітня у Чернігові в лісовому масиві виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням, про що правоохоронців повідомили того ж дня. За попередніми висновками, йдеться про самогубство