В Одессе обнаружили тело депутата городского совета: полиция выясняет обстоятельства инцидента

В Приморском районе Одессы утром 20 апреля было обнаружено тело депутата городского совета. Правоохранители начали установление всех обстоятельств происшествия.

Как сообщает областная полиция, сейчас продолжаются следственные действия и проверяются все возможные версии инцидента. В общем, происшествие произошло сегодня утром в Приморском районе города. На месте работают следственно-оперативные группы, которые выясняют детали и причины смерти депутата городского совета. Правоохранители проводят необходимые экспертизы и опрашивают возможных свидетелей, чтобы установить полную картину происшествия. Обстоятельства инцидента уточняются.

"Тело мужчины было обнаружено в машине на одной из улиц города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", — отмечают в заметке.

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что погибшим может быть депутат городского совета Александр Иваницкий, который входил в окружение Геннадия Труханова.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram

Кроме того эти данные подтверждает местное издание "Думская" ссылаясь на собственные источники. По их информации политик погиб в 51-летнем возрасте.

Александр Иваницкий

Что известно об Александре Иваницком

Как известно из открытых источников, Александр Иваницкий был многолетним депутатом Одесского городского совета нескольких созывов и возглавлял постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В разные годы занимал руководящие должности в органах исполнительной власти и государственных администрациях, в частности был председателем Беляевской РГА, а также работал в сфере строительства, инфраструктуры и портовой отрасли.

Кроме политической деятельности, имел опыт в юридической и управленческой сферах, а также занимался научной работой — был кандидатом технических наук, автором научных публикаций и патента.

Напомним, что бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов обратился с иском в Верховный суд Украины против президента Владимира Зеленского. Он хочет признать указ о лишении его украинского гражданства незаконным и отменить его.

Также Фокус писал, что 10 апреля в Чернигове в лесном массиве обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением, о чем правоохранителям сообщили в тот же день. По предварительным выводам, речь идет о самоубийстве