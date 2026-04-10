В Чернигове нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

В полиции Черниговской области сообщили, что тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением нашли в лесном массиве в пределах Чернигова.

По предварительным выводам правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Информация об обнаружении тела поступила в правоохранительные органы 10 апреля. На месте инцидента работают оперативные службы и следственно-оперативная группа для установления всех деталей трагедии.

Представители полиции выразили соболезнования близким погибшего коллеги, однако пока не разглашают личные данные полицейского или любые подробности относительно оружия, из которого был произведен выстрел.

Відео дня

"Обстоятельства трагедии будут расследовать следователи Государственного бюро расследований", — отметили в полиции.

Напомним, 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

А в СБУ рассказали, как в Одессе задержали киллера с Балкан, которого завербовали российские агенты для убийства офицера ВСУ.