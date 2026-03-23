В Буче взорвался неизвестный предмет: в результате теракта пострадали двое правоохранителей

Утром 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Как сообщает председатель Киевской ОГА Николай Калашник на своей странице в Telegram, первый взрыв вызвал повреждение остекления в жилом доме. После этого неподалеку произошел еще один подрыв неизвестного устройства, в результате которого ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов.

По предварительной информации, оба раненых находятся в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи они будут проходить дальнейшее лечение амбулаторно, без необходимости оставаться в стационаре.

Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы — сотрудники полиции, взрывотехнические подразделения и спасатели. Кроме того, участок этого инцидента изолировали и специалисты проверяют территорию на наличие других потенциально опасных предметов.

"Прошу жителей быть максимально внимательными. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте о таких находках в полицию или по номеру 101 или 102", — отметил Николай Калашник.

Впоследствии в полиции Киевской области заявили, что событие предварительно квалифицируют как теракт. По их данным, сообщение о взрыве им поступило около 5:35 от местной жительницы, которая сообщила о подрыве на улице и повреждении окон в ее доме. На вызов оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. В соответствии с процедурами реагирования на террористические угрозы, территорию сразу изолировали и ограничили доступ.

Публикация полиции Киевской области в Telegram Фото: Скриншот

Однако во время работы служб на месте инцидента произошел еще один взрыв, в результате которого и были ранены двое правоохранителей. Сейчас следователи и профильные службы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.

Кроме того, политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказывал, что после этого инцидента угроза диверсий на территории Украины может существенно возрасти в ближайшее время. По его словам, Россия все активнее осуществляет подрывную деятельность в тылу, пытаясь распространить панику и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.