В Украине "в разы" возрастет риск терактов: эксперт объяснил, почему РФ активизировала их именно сейчас

После взрыва во Львове риск диверсий в Украине может существенно возрасти в ближайшее время. Эксперты предупреждают, что Россия все чаще пытается действовать в тылу, чтобы посеять страх и дестабилизировать ситуацию в стране.

Как пояснил политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в комментарии "24 каналу", взрыв во Львове не стоит рассматривать как частный случай, поскольку речь идет о системном подходе России, которая прибегает к диверсиям и террористическим инструментам тогда, когда не способна достичь желаемых результатов на поле боя.

По его словам, таким образом Кремль пытается компенсировать неудачи на фронте, поэтому и переносит давление в глубь страны. В частности, речь не только о физических атаках, но и о попытке посеять страх, дестабилизировать ситуацию и пошатнуть доверие к силовым структурам.

Відео дня

Сейчас же, по словам эксперта, одной из ключевых целей таких атак является дискредитация правоохранителей и провоцирование напряжения между ними и обществом.

"Цель во время этого теракта — показать, что и полиция не может защитить, и посеять раздор между обществом и полицией", — пояснил он.

Более того, по его словам, практически сразу после взрыва в сети появляются скоординированные волны сообщений, которые распространяют панику и провокационные нарративы. В конце концов, это свидетельствует о том, что атаки имеют двойной эффект — физический и психологический.

Относительно ограничения работы мессенджера Telegram, Чаленко отметил, что запрет отдельной платформы не решит проблему. По его словам, это лишь инструмент, тогда как решающим является эффективность правоохранительной системы и контроль за процессами вербовки.

Он пояснил, что российские спецслужбы целенаправленно ищут людей с уязвимыми жизненными обстоятельствами — финансовыми трудностями, долгами или другими проблемами. Именно через такие слабые места их пытаются втянуть в диверсионную деятельность.

По мнению эксперта, ключевым предохранителем должна стать неотвратимость наказания и быстрая реакция правоохранителей. Только системное противодействие и четкий сигнал об ответственности могут уменьшить масштабы таких угроз.

Более того, Чаленко подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны тыл больше нельзя считать полностью безопасным. Потенциальными целями могут быть как представители силовых структур, так и места массового скопления людей — все, что способно вызвать панику и недоверие.

"Они могут все с точки зрения планирования. Вопрос лишь в том, какие слабые элементы найдут", — отметил он.

Особое внимание, по его словам, следует уделить объектам, где теоретически могут закладывать взрывчатку. Речь идет об урнах, конструкциях из бетона или металла, а также любых предметах, оставленных без присмотра. В некоторых городах уже начали отказываться от отдельных элементов городской инфраструктуры из соображений безопасности.

По оценке политолога, угроза диверсий в ближайшее время будет только усиливаться, особенно это вероятно в периоды символических дат, когда враг пытается максимально ударить по психологическому состоянию общества.

"Риск диверсий и террористических актов в Украине сейчас будет расти в разы. И мы должны быть к этому готовы", — подчеркнул специалист.

Напомним, что 23 февраля вечером в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семь сотрудников патрульной полиции. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что событие квалифицировали как теракт, а один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Более того, в этот же день, вечером во второй раз произошел вероятный теракт. В частности, в Днепре прогремел взрыв вблизи одного из районных отделов полиции города, из-за чего здание получило повреждения.