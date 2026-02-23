В Україні "в рази" зросте ризик терактів: експерт пояснив, чому Росія активізувала їх саме зараз

Після вибуху у Львові ризик диверсій в Україні може суттєво зрости найближчим часом. Експерти попереджають, що Росія все частіше намагається діяти в тилу, щоб посіяти страх і дестабілізувати ситуацію в країні.

Як пояснив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко у коментарі "24 каналу", вибух у Львові не варто розглядати як окремий випадок, оскільки йдеться про системний підхід Росії, яка вдається до диверсій та терористичних інструментів тоді, коли не здатна досягти бажаних результатів на полі бою.

За його словами, таким чином Кремль намагається компенсувати невдачі на фронті, тому й переносить тиск у глиб країни. Зокрема, мова не лише про фізичні атаки, а й про спробу посіяти страх, дестабілізувати ситуацію та похитнути довіру до силових структур.

Наразі ж, за словами експерта, однією з ключових цілей таких атак є дискредитація правоохоронців і провокування напруження між ними та суспільством.

Відео дня

"Ціль під час цього теракту – показати, що і поліція не може захистити, і посіяти роздор між суспільством та поліцією", – пояснив він.

Ба більше, за його словами, практично одразу після вибуху в мережі з’являються скоординовані хвилі повідомлень, які поширюють паніку та провокативні наративи. Зрештою, це свідчить про те, що атаки мають подвійний ефект — фізичний і психологічний.

Щодо обмеження роботи месенджера Telegram, Чаленко зауважив, що заборона окремої платформи не розв’яже проблему. За його словами, це лише інструмент, тоді як вирішальним є ефективність правоохоронної системи та контроль за процесами вербування.

Він пояснив, що російські спецслужби цілеспрямовано шукають людей із вразливими життєвими обставинами — фінансовими труднощами, боргами чи іншими проблемами. Саме через такі слабкі місця їх намагаються втягнути у диверсійну діяльність.

На думку експерта, ключовим запобіжником має стати невідворотність покарання та швидка реакція правоохоронців. Лише системна протидія і чіткий сигнал про відповідальність можуть зменшити масштаби таких загроз.

Ба більше, Чаленко підкреслив, що в умовах повномасштабної війни тил більше не можна вважати повністю безпечним. Потенційними цілями можуть бути як представники силових структур, так і місця масового скупчення людей — усе, що здатне викликати паніку та недовіру.

"Вони можуть усе з точки зору планування. Питання лише в тому, які слабкі елементи знайдуть", — зазнаяив він.

Особливу увагу, за його словами, слід приділити об’єктам, де теоретично можуть закладати вибухівку. Йдеться про урни, конструкції з бетону чи металу, а також будь-які предмети, залишені без нагляду. У деяких містах уже почали відмовлятися від окремих елементів міської інфраструктури з міркувань безпеки.

За оцінкою політолога, загроза диверсій найближчим часом лише посилюватиметься, особливо у періоди символічних дат, коли ворог намагається максимально вдарити по психологічному стану суспільства.

"Ризик диверсій і терористичних актів в Україні зараз буде зростати в рази. І ми маємо бути до цього готовими", — підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що 23 лютого ввечері у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, унаслідок якого постраждали семеро працівників патрульної поліції. В Офіс Генерального прокурора повідомили, що подію кваліфікували як теракт, а один із постраждалих перебуває у тяжкому стані.

Ба більше, цього ж дня, ввечері вдруге стався ймовірний теракт. Зокрема, у Дніпрі пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.