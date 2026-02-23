Вибух у Миколаєві кваліфікували як теракт: що відомо

Вибух у Миколаєві на території непрацюючої автозаправної станції офіційно кваліфікували як терористичний акт. Унаслідок детонації саморобного вибухового пристрою травмовано семеро співробітників патрульної поліції, один перебуває у тяжкому стані.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом терористичного акту, що спричинив тяжкі наслідки, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Йдеться про кваліфікацію за частиною другою статті 258 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України в Миколаївській області.

"За оперативною інформацією, сьогодні о 18:20 у м. Миколаєві на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою", — зазначено в Офісі Генерального прокурора.

У цей момент на території перебували співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Унаслідок вибуху семеро правоохоронців постраждали, один із них перебуває у тяжкому стані. Наразі обставини інциденту встановлюються.

