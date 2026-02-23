Взрыв в Николаеве квалифицировали как теракт: что известно

Взрыв в Николаеве на территории неработающей автозаправочной станции официально квалифицировали как террористический акт. В результате детонации самодельного взрывного устройства травмированы семь сотрудников патрульной полиции, один находится в тяжелом состоянии.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора. Речь идет о квалификации по части второй статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины в Николаевской области.

"По оперативной информации, сегодня в 18:20 в г. Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства", — указано в Офисе Генерального прокурора.

Відео дня

В этот момент на территории находились сотрудники патрульной полиции, которые прибыли на пересменку. В результате взрыва семеро правоохранителей пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что в Николаеве прогремел взрыв на территории автозаправочной станции, которая не работает. В результате инцидента ранения получили семь сотрудников патрульной полиции. Как сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский, в этот момент на локации происходила пересменка правоохранителей.

Ранее мы также информировали, что в одном из лицеев Днепра произошел взрыв, в результате которого пострадали дети. Инцидент произошел в подвальном помещении лицея №137. По информации правоохранителей, ранения получили двое несовершеннолетних.