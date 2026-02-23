В одном из лицеев Днепра прогремел взрыв: есть пострадавшие дети, подробности (видео)

Взрыв прогремел в подвальном помещении лицея №137. По данным правоохранителей, в результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних.

Предварительно речь идет о неосторожном обращении с оружием, во время демонстрации которого якобы произошел выстрел. Помещение затянуло дымом, учащихся и учителей оглушило, сообщает местный Telegram-канал "ДС: новости Днепр".

Как пишет "Труха. Днепр", в момент взрыва в подвале проходили учения, которые со школьниками проводили военные. Во время демонстрации муляжей боеприпасов один из них начал дымить. Предположительно это был гранатомет.

По словам родителей одной из учениц, взрыв действительно имел место, и их дочь сейчас в больнице. Другие дети были оглушены.

Известно, что на момент взрыва ученики были в убежище из-за объявленной воздушной тревоги.

Полиция города уже прокомментировала инцидент. По словам правоохранителей, в лицее №137 произошел взрыв при показе учащимся демонстративных боеприпасов.

Известно о двух пострадавших детях, у которых зафиксированы легкие телесные повреждения.

"На месте продолжаются следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва в учебном заведении", – заявили в полиции.

Напомним, в школах Львова после теракта 22 февраля усилили пропускной режим.

