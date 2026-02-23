В одному з ліцеїв Дніпра прогримів вибух: є постраждалі діти, подробиці (відео)
Вибух прогримів у підвальному приміщенні ліцею №137. За даними правоохоронців, унаслідок інциденту постраждали двоє неповнолітніх.
Попередньо йдеться про необережне поводження зі зброєю, під час демонстрації якої нібито стався постріл. Приміщення затягнуло димом, учнів і вчителів оглушило, повідомляє місцевий Telegram-канал "ДС: новини Дніпро".
Як пише "Труха. Дніпро", у момент вибуху в підвалі проходили навчання, які зі школярами проводили військові. Під час демонстрації муляжів боєприпасів один із них почав диміти. Імовірно, це був гранатомет.
За словами батьків однієї з учениць, вибух справді мав місце, і їхня донька зараз у лікарні. Інші діти були оглушені.
Відомо, що на момент вибуху учні були в сховищі через оголошену повітряну тривогу.
Поліція міста вже прокоментувала інцидент. За словами правоохоронців, у ліцеї №137 стався вибух під час показу учням демонстративних боєприпасів.
Відомо про двох постраждалих дітей, у яких зафіксовано легкі тілесні ушкодження.
"На місці тривають слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом вибуху в навчальному закладі", — заявили в поліції.
