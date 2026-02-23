В Николаеве произошел взрыв на неработающей АЗС: в результате теракта пострадали семь полицейских

В Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв. В результате этого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

Именно там происходила пересменка полицейских. Об этом сообщил председатель Нацполиции Иван Выговский.

По его данным, двое из полицейских находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", — подчеркнул Выговский.

Глава МВД Клименко отреагировал на теракт

Глава МВД также отреагировал на теракт в Николаеве. По его словам, сейчас идет выяснение того, что стало причиной взрыва. На месте работают взрывотехники, сообщил он в комментарии "РБК-Украина".

Відео дня

"Больше всего меня на данный момент интересует состояние патрульных. Поручил сейчас определиться, нужно ли кого-то транспортировать на лечение в Киев. Мне постоянно докладывают, держу на контроле. Будем информировать", — отметил Клименко.

Реакция Зеленского на теракт в Николаеве

Владимир Зеленский также отреагировал на теракт в Николаеве. Он уже заслушал первые доклады по взрыву. Он подтвердил, что семеро полицейских пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте. Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество о необходимых деталях", — подчеркнул президент.

Теракт во Львове — что известно

Ночью 22 февраля во Львове прогремело несколько взрывов. Городской голова Львова Андрей Садовый подтвердил, что это был теракт.

По информации депутата Игоря Зинкевича, 21 февраля два самодельных взрывных устройства были заложены по адресу ул. Данилишина, 20 в промежутке с 23:00 до 23:30. Момент закладки взрывчатки в мусорный бак попал на видео.

Полиции понадобилось 10 часов, чтобы найти и задержать подозреваемую. Она с сентября проживала во Львове.

По данным следствия, женщина сама изготовила СВУ и активировала взрывчатку дистанционно, после чего скрылась на такси, однако ее все же задержали в городе Старый Самбор.

Впоследствии Фокус выяснил, кого и как российские кураторы ищут в мессенджерах, как работает схема "двойного удара" и способна ли блокировка Telegram реально остановить вербовку.