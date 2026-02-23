У Миколаєві стався вибух на непрацюючій АЗС: внаслідок теракту постраждало семеро поліціянтів

У Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

Саме там відбувалася перезмінка поліцейських. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його даними, двоє з поліцейських перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", — наголосив Вигівський.

Голова МВС Клименко відреагував на теракт

Голова МВС також відреагував на теракт у Миколаєві. За його словами, наразі триває з'ясування того, що стало причиною вибуху. На місці працюють вибухотехніки, повідомив він у коментарі "РБК-Україна".

Відео дня

"Найбільше мене на даний момент цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати", — зазначив Клименко.

Реакція Зеленського на теракт у Миколаєві

Володимир Зеленський також відреагував на теракт у Миколаєві. Він вже заслухав перші доповіді щодо вибуху. Він підтвердив, що семеро поліціянтів постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

"З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", — наголосив президент.

Теракт у Львові — що відомо

Уночі 22 лютого у Львові пролунало декілька вибухів. Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що це був теракт.

За інформацією депутата Ігоря Зінкевича, 21 лютого два саморобні вибухові пристрої було закладено за адресою вул. Данилишина, 20 у проміжку з 23:00 до 23:30. Момент закладання вибухівки в сміттєвий бак потрапив на відео.

Поліції знадобилося 10 годин, щоб знайти і затримати підозрювану. Вона з вересня проживала у Львові.

За даними слідства, жінка сама виготовила СВУ та активувала вибухівку дистанційно, після чого втекла на таксі, однак її все ж таки затримали в місті Старий Самбір.

Згодом Фокус з'ясував, кого і як російські куратори шукають у месенджерах, як працює схема "подвійного удару" та чи здатне блокування Telegram реально зупинити вербування.