У Дніпрі у райвідділку пролунав вибух: ЗМІ пишуть, що будівля пошкоджена, деталі

Ввечері 23 лютого в Україні вдруге стався ймовірний теракт. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у Дніпрі пролунав вибух поблизу одного з районних відділів поліції міста, через що будівля зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

"Вони уточнюють, що вибух міг статися і біля райвідділку, поки точної інформації немає", — зауважили в публікації.

Як зазначає місцевий паблік "Труха. Дніпро" на лівому березі Дніпра близько 20 хвилин тому. Близько, 21:11 повідомили, що на місце події прямують екстрені служби. Попередньо зауважили, що потерпілих немає.

Крім того на своїй сторінці в Telegram відомий волонтер Тимофій Потеряйло ("Кучер") написав, що наразі на місці події працюють абсолютно усі профільні служби та органи. За його словами, правоохоронці вже підтвердили про стався всередині будівлі. Також він прикріпив перше фото наслідків, ймовірного, теракту.

"Через одного "баклана" якого зловили за кордоном я думаю це не останній. Звʼязок цього зі Львовом встановлюється", — йдеться в його публікації.

У коментарі виданню "Суспільне Дніпро" речниця Нацполіції області Ганна Старчевська підтвердила факт інциденту та заявила, що вибух стався ввечері 23 лютого, близько 20:30. За її словами, внаслідок події поранених немає, а на місці працюють вибухотехніки і встановлюють причину вибуху.

Зрештою, у офіційному повідомленні Національної поліції України йдеться, що вибух стався в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, і правоохоронці продовжують встановлювати усіобставини інциденту. Наразі відомо, що через сильну вибуху хвилю у приміщенні пошкоджені вікна, меблі, а також комп’ютерна техніка. Крім того, постраждав автомобіль, що був припаркований біля райвідділу.

Наслідки вибуху у Дніпрі 23 лютого Фото: Національна поліція

"На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", — зауважли у поліції.

Нагадаємо, що 23 лютого ввечері у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро співробітників патрульної поліції. Згодом в Офісі Генерального прокурора заявили, що цей інцидент офіційно кваліфікували як терористичний акт та зауважили, що один із жертв вибуху перебуває у тяжкому стані.

Також Фокус писав, що, за даними МВС, з 2024 року кількість замахів на життя поліцейських в Україні суттєво зросла. Зокрема, лише у Києві за останні два роки сталося чотири такі атаки.