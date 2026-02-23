Кількість замахів на поліцейських різко зросла: у МВС розкрили нові деталі теракту у Львові

В Україні фіксують зростання кількості замахів на правоохоронців, яких навмисно виманюють на фейкові виклики, де підривають заздалегідь закладені вибухові пристрої. На цьому тлі в МВС заявили про необхідність суспільної дискусії щодо можливого обмеження роботи Telegram, оскільки саме через цей месенджер, за даними слідства, часто координують подібні злочини.

Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає видання "Телеграф".

За словами очільника МВС, починаючи з 2024 року кількість замахів на життя поліцейських суттєво зросла. Йдеться про випадки, коли правоохоронців викликають на нібито побутові чи кримінальні інциденти, однак на місці на них уже чекає заздалегідь підготовлений вибуховий пристрій. Лише у Києві за останні два роки сталося чотири такі атаки. Ба більше, за його даними, подібні злочини також були зафіксовані у Дніпропетровській та Житомирській областях, по два випадки — у Харківській, Львівській та Івано-Франківській.

Зокрема. внізауважив, що нинішній резонанс пов’язаний із великою кількістю постраждалих унаслідок останнього теракту у Львові, однак сама схема дій зловмисників не є новою: фейковий виклик, прибуття екіпажу, детонація вибухівки.

Найчастіше майбутніх фігурантів російські спецслужби вербують через соціальну мережу Telegram, тому він вважає, що роботу цього додатку слід певним чином обмежити.

"А щодо використання Telegram — це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі", — сказав він.

Йдеться не про повну заборону месенджера, а про запровадження певних механізмів контролю, які могли б ускладнити його використання для організації терористичних актів і диверсій.

Важливо

За словами глави МВС, у випадку зі львівським терактом російські спецслужби діяли за вже відпрацьованою схемою. Потенційних виконавців шукають через Telegram-канали або анонімні чати, пропонують грошову винагороду та надаючть детальні інструкції.

"Так, російські спецслужби намагаються перетворити українців на інструмент терактів та диверсій. Це чітко проглядається, зокрема, в організації вчорашнього терористичного акту", — додав глава МВС.

Теракт у Львові: нові подробиці

Крім того, детальніше про обставини терату у Львові розповів заступник голови Служба безпеки України Іван Рудницький. За його інформацією, жителька Рівненської області отримала завдання від куратора, прибула до Львова, орендувала квартиру, придбала необхідні компоненти та виготовила вибуховий пристрій.

Близько 00:10 вона вийшла з помешкання, підійшла до смітника під приводом викидання речей і залишила там вибухівку. Після цього зателефонувала куратору та покинула місце події.

Паралельно інша учасниця схеми — 18-річна мешканка Харківської області — зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині за конкретною адресою. Коли на виклик прибув перший екіпаж поліції, стався вибух. Після прибуття додаткових сил пролунав другий вибух.

Нажаль, внаслідок атаки загинула молода співробітниця поліції. Крім того, важкі поранення отримали правоохоронці, а загалом постраждали близько двох десятків осіб.

"В той час основна фігурантка — вона вирушила в напрямку державного кордону", — додав він.

Однак у фігуранти не вийшло швидко покинути Україну, оскільки прикордонники її оперативно затримали. Згодом правоохоронці "впіймали" й імовірну співучасницю в Харкові та доправили її до Львова, де вона надала свідчення слідству.

Нагадаємо, що в ніч на 22 лютого у Львові, без оголошення повітряної тривоги, пролунали потужні вибухи. Унаслідок теракту загинула 23-річна старша лейтенантка поліції Вікторія Шпилька, ще 25 осіб дістали поранення. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірної виконавиці злочину.

За даними слідства, підозрювана самостійно готувала вибуховий пристрій. Необхідні компоненти вона придбала в одному з великих будівельних гіпермаркетів Львова. Серед покупок — значна кількість побутової хімії, а також цвяхи, болти й гайки, які використали як уражаючі елементи.

Також Фокус писав,що 23 лютого у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух, і внаслідок удару постраждали семеро співробітників патрульної поліції.