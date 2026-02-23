Количество покушений на полицейских резко возросло: в МВД раскрыли новые детали теракта во Львове

В Украине фиксируют рост количества покушений на правоохранителей, которых намеренно выманивают на фейковые вызовы, где взрывают заранее заложенные взрывные устройства. На этом фоне в МВД заявили о необходимости общественной дискуссии относительно возможного ограничения работы Telegram, поскольку именно через этот мессенджер, по данным следствия, часто координируют подобные преступления.

Об этом во время брифинга 23 февраля сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает издание "Телеграф".

По словам главы МВД, начиная с 2024 года количество покушений на жизнь полицейских существенно возросло. Речь идет о случаях, когда правоохранителей вызывают на якобы бытовые или криминальные инциденты, однако на месте их уже ждет заранее подготовленное взрывное устройство. Только в Киеве за последние два года произошло четыре такие атаки. Более того, по его данным, подобные преступления также были зафиксированы в Днепропетровской и Житомирской областях, по два случая — в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской.

В частности. заметил, что нынешний резонанс связан с большим количеством пострадавших в результате последнего теракта во Львове, однако сама схема действий злоумышленников не является новой: фейковый вызов, прибытие экипажа, детонация взрывчатки.

Чаще всего будущих фигурантов российские спецслужбы вербуют через социальную сеть Telegram, поэтому он считает, что работу этого приложения следует определенным образом ограничить.

"А относительно использования Telegram — это вопрос не только к МВД или Службе безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе", — сказал он.

Речь идет не о полном запрете мессенджера, а о введении определенных механизмов контроля, которые могли бы усложнить его использование для организации террористических актов и диверсий.

По словам главы МВД, в случае со львовским терактом российские спецслужбы действовали по уже отработанной схеме. Потенциальных исполнителей ищут через Telegram-каналы или анонимные чаты, предлагают денежное вознаграждение и предоставляют подробные инструкции.

"Да, российские спецслужбы пытаются превратить украинцев в инструмент терактов и диверсий. Это четко просматривается, в частности, в организации вчерашнего террористического акта", — добавил глава МВД.

Теракт во Львове: новые подробности

Кроме того, подробнее об обстоятельствах терата во Львове рассказал заместитель председателя Служба безопасности Украины Иван Рудницкий. По его информации, жительница Ровенской области получила задание от куратора, прибыла во Львов, арендовала квартиру, приобрела необходимые компоненты и изготовила взрывное устройство.

Около 00:10 она вышла из квартиры, подошла к мусорнику под предлогом выбрасывания вещей и оставила там взрывчатку. После этого позвонила куратору и покинула место происшествия.

Параллельно другая участница схемы — 18-летняя жительница Харьковской области — позвонила на линию 102 и сообщила о якобы краже в магазине по конкретному адресу. Когда на вызов прибыл первый экипаж полиции, произошел взрыв. После прибытия дополнительных сил прогремел второй взрыв.

К сожалению, в результате атаки погибла молодая сотрудница полиции. Кроме того, тяжелые ранения получили правоохранители, а всего пострадали около двух десятков человек.

"В то время основная фигурантка — она отправилась в направлении государственной границы", — добавил он.

Однако у фигуранты не получилось быстро покинуть Украину, поскольку пограничники ее оперативно задержали. Впоследствии правоохранители "поймали" и вероятную соучастницу в Харькове и доставили ее во Львов, где она дала показания следствию.

Напомним, что в ночь на 22 февраля во Львове, без объявления воздушной тревоги, прогремели мощные взрывы. В результате теракта погибла 23-летняя старшая лейтенант полиции Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения. Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемой исполнительницы преступления.

По данным следствия, подозреваемая самостоятельно готовила взрывное устройство. Необходимые компоненты она приобрела в одном из крупных строительных гипермаркетов Львова. Среди покупок — значительное количество бытовой химии, а также гвозди, болты и гайки, которые использовали как поражающие элементы.

Также Фокус писал,что 23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв, и в результате удара пострадали семеро сотрудников патрульной полиции.